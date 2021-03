Fem medlemmer af Loyal to Familia Køge blev i Retten i Roskilde idømt et opholdsforbud i blandt andet Karlemoseparken. Under ankesagen valgte Østre Landsret imidlertid at frikende bandemedlemmerne for opholdsforbud. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Fred og ro i boligområde forhindrer opholdsforbud for LTF-medlemmer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fred og ro i boligområde forhindrer opholdsforbud for LTF-medlemmer

Køge - 14. marts 2021 kl. 05:10 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen

De dømte bandemedlemmer fra Loyal to Familia Køge kan frit vende tilbage til Karlemoseparken og Hastrupparken, når de er færdige med at sidde i fængsel.

Selv om Retten i Roskilde som en af de første domstole afsagde et opholdsforbud efter den daværende regerings nye bandepakke, valgte Østre Landsret i februar at frifinde fem dømte LTF'ere for anklagemyndighedens krav om opholdsforbud.

Landsrettens begrundelse bygger på, at der ikke er fremlagt nye oplysninger om, hvorvidt der er problemer i det område i dag, hvor banden har udført sin kriminalitet. Retten peger på, at det efter loven ikke er nok til at idømme et opholdsforbud, at der var uroligheder på gerningstidspunktet. Det skal også tages med i billedet, hvordan kriminalitetssituationen ser ud på det tidspunkt, hvor dommen afsiges.

Men derved forfejler bandepakkens opholdsforbud sit formål, mener Peter Skaarup, retsordfører for Dansk Folkeparti.

- Det er helt absurd, at retten ophæver et opholdsforbud, fordi der ikke er kriminalitet, mens de sidder i fængsel. Vi kan ikke være tjent med, at retten dømmer sådan, siger Peter Skaarup, som vil tage spørgsmålet op med justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Hvis man fjerner dem fra gaden, så er problemet kortvarigt løst. Mens de sidder i fængsel, kan der ikke ske ny kriminalitet. Men i samme øjeblik de bliver løsladt, og de ikke er blevet bedre mennesker, så kan konflikten starte igen. Så er det for sent til, at man igen skal til at genindføre opholdsforbud. Så kan skaden være sket. Så der er nogle grundlæggende ting i loven, som bider sig selv i halen og gør, at vi ikke løser opgaven. Det viser denne sag i praksis, fortsætter Peter Skaarup.

Han gør opmærksom på, at der netop er tale om særligt hårde kriminelle.

- Det er nogle determinerede kriminelle, der er involveret i bandekriminalitet. Deres forbrydelse er ikke bare et enestående tilfælde. Det er nogle, der tænker bevidst i kriminalitet for at tjene store penge, siger han.

LTF udraderet

Anholdelsen af de i alt 14 tiltalte i den store retssag om Loyal to Familia Køge har betydet et markant anderledes kriminalitetsbillede i blandt andet Karlemoseparken. Udfordringen er imidlertid, at denne fred nu bliver brugt som begrundelse for, at situationen ikke længere begrunder et opholdsforbud, fordi det efter loven tager udgangspunkt i den aktuelle situation og ikke den historisk betingede.

I dommen fra Østre Landsret står der blandt andet om opholdsforbuddet:

»Formålet med opholdsforbud er at sikre, at den tiltalte ikke efter løsladelse umiddelbart genoptager sin kriminelle tilværelse i tilknytning til den gruppe, vedkommende har haft tilknytning til, hverken hvor den pågældende tidligere har begået kriminalitet, eller hvor gruppen opholder sig. På den baggrund og i lyset af, at anklagemyndigheden for landsretten ikke har tilvejebragt nye oplysninger til belysning af situationen efter 2018, finder vi, at der ikke foreligger fornødent grundlag for at træffe bestemmelse om, at de tiltalte skal pålægges opholdsforbud som påstået af anklagemyndigheden. De tiltalte frifindes derfor herfor.«

DAGBLADET har spurgt Statsadvokaten, hvorfor man i forbindelse med ankesagen har valgt ikke at fremlægge nye oplysninger om, hvordan situationen i forhold til LTF har udviklet sig efter 2018.

Hertil svarer Mads Kruse, der var anklager for Statsadvokaten på sagen i Østre Landsret:

- I 2018 havde man en politibetjent inde i byretten for at fortælle om bandens aktiviteter op til anholdelsestidspunktet, som var i 2017. De rapporter har ikke været opdateret, fordi der ikke har været noget at skrive om. Det er en glædelig nyhed, at LTF er stoppet med at eksistere i Køge, men det giver lidt problemer med at etablere et opholdsforbud, siger Mads Kruse.

- Landsretten siger, at der ikke har været bevisførelse om LTF's eksistens i Køge på domsafsigelsestidspunktet. Det har der ikke, fordi LTF i Køge nærmest blev udryddet i forbindelse med denne sag. Opholdsforbud er en kriminalitetsforebyggende foranstaltning, så der skal være et LTF-bandeliv for dem at vende tilbage til for, at man kan meddele et forbud, forklarer han videre.