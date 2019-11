Faglig leder på Køge Museum, Christoffer Buck, fik sig noget af en overraskelse, da en mand fra Solrød ringede og sagde, at han havde fået færden af et oliemaleri fra stormfloden i 1872 - med motiv fra Køge Havn. Foto: Jesper From

Fransk antikfund er kommet hjem til Køge

I Solrød sidder den pensionerede lærer Kjeld Ejdorf og graver i historien. Han et gået på nettet og forsøger at google sig frem til lidt mere viden om stormfloden i Køge. Pludseligt springer et maleri frem på skærmen. En antikhandler i København er ved at lukke sin forretning ned og har sat nogle af varerne til salg hos Bruun-Rasmussen. Blandt andet et oliemaleri fra stormfloden i Køge i 1872 udført af den semi-kendte kunstner Christian Eckhardt (1832-1914).

Af Jesper From Det var en dag, som er gået hen i danmarkshistorien. 13. november 1872 hærgede en voldsom stormflod og det gik blandt andet ud over Køge.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her