Frans spiller golf hver uge selvom han har demens

Køge - 20. august 2019

På den sprøde, grønne golfbane hos Køge Golfklub står fem ældre mennesker klar med køllerne iført kortærmede poloer. Frans Tschicaja på 79 år er en af spillerne. Han er i godt humør og begynder straks at fortælle om golfreglerne. Ved første møde er det meget uklart, om nogen af spillerne overhovedet er demente.

- Jeg er dement, men det ved man jo ikke nødvendigvis, for det er ikke altid, at man kan se det på folk. Det handler jo også om, hvor nemt det er for folk at finde ordene, siger Frans Tschicaja.

Han er i hopla og har bestemt ikke problemer med at finde ordene. Holdet bliver hurtigt delt i to, så spillerne kan udnytte, at de har banen for sig selv den næste time. Frans Tschicaja skal følges rundt med sin kone Birgit Tschicaja og Bjarne Naur, som også er dement. De går i et rask tempo hen mod det første hul.

- Vi spiller vel fra gul, siger Frans Tschicaja.

Golfbanen er inddelt i to spor. Det gule er det svære, og det røde er lettere. Både Frans Tschicaja of Bjarne Nauer stopper op ved den gule bane, som de gennem hele deres golftid har spillet på.

- Nej, husk nu, at vi spiller på den røde bane sammen, og så følges vi rundt, siger Birgit Tschicaja.

Det er korttidshukommelsen, der er problemet for demente, så det kan være svært at huske, hvilken bane de plejer at spille på med demensteamet. Det kræver derfor noget forklaring undervejs, siger Birgit Tschicaja.

Rød eller guld bane Der er mange regler i golf, men i demensteamet spiller de næsten helt uden, for ellers bliver det for kompliceret. De holder dog fast i reglen om, at de andre skal tie stille, når der bliver skudt, og at man skal holde sig bag bolden, så man ikke risikerer at blive ramt.

- Frans, du skal altså tie stille, når jeg skyder, siger Birgit Tschicaja til Frans, der undskylder.

Ægteparret har spillet golf sammen i 12 år, men de har problemer med at spille sammen med de andre i golfklubben, fordi Frans Tschicaja ikke længere kan følge med i det høje tempo, fortæller Birgit Tschicaja.

Det går ellers tjept med at komme fra det ene hul til det andet, og hverken Bjarne eller Frans lader til at have problemer med at følge med i golfspillet. Indtil de kommer til hul nummer fire.

- Nå, det er altså her jeg spiller fra, siger Bjarne Nauer og stiller sin golfvogn ved den gule bane.

- Jeg spiller også altid fra den gule bane, så jeg stopper også bare her, siger Frans Tschicaja.

Birgit Tschicaja er på vej mod den røde bane, og må vende om for at minde dem om, at de alle sammen spiller på den røde bane i dag. Hun har tålmodighed med dem, men vrisser dog af sit eget golfspil, fordi hun ikke slår de slag, hun gerne vil.

- Bare tag det roligt, skat, siger Frans Tschicaja til hende.

Masser af gåpåmod Det andet hold fra demensteamet, som består af Elin Poulsen og hendes mand Peter Poulsen er nu nået til hullet lige bag dem, og det stresser Birgit Tschicaja, som leder efter sin golfbold i græsset.

- Det er min pligt at gå med over at finde bolden, siger Frans Tschicaja og går hen for at hjælpe.

- Nej Frans, du skal bare skyde, for vi er allerede bagud. Se, de andre kommer lige derhenne, siger Birgit Tschicaja.

Frans lader sig ikke slå ud af rettelserne, men indstiller sig på sit næste skud, som lander tæt på flaget.

Flot! Råber Birgit og Bjarne. Selv om de andre fra demensteamet haler ind på dem, gør det ikke så meget, for de kender til det langsommere tempo. Det vigtigste er bare, at de hygger sig, og det antyder de mange rosende ord for pæne slag om.

De skal igennem ni huller i alt, hvilket plejer at tage cirka to timer. De spiller ikke de normale 18 huller, for det vil blive alt for meget for de demente at kapere.