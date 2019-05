DAGBLADET kunne i går fortælle, at der er en ny lokalplan på vej, der skal lovliggøre driften af et forsamlingshus fra ejendommen på hjørnet af Bækgårdsvej og Søvej i Borup. Billedet er fra indvielsen af Zone i marts 2017 - siden blev forsamlingshuset lukket kun et par måneder senere på grund af en fodfejl fra Køge Kommune. Foto: Lars Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Frank Poulsen ønsker kun fred og ro omkring forsamlingshuset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frank Poulsen ønsker kun fred og ro omkring forsamlingshuset

Køge - 08. maj 2019 kl. 13:11 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en ny lokalplan på vej, håber Frank Poulsen på et godt samarbejde med naboerne omkring forsamlingshuset Zone på Bækgårdsvej.

- Jeg er da i bund og grund glad for, at byrådet nu godt vil lave en lokalplan, så jeg kan åbne Zone igen, siger Frank Poulsen, der siden 2013 har kæmpet en ualmindelig lang og hård kamp for at virkeliggøre sin drøm om et forsamlingshus i den tidligere Falck-station på hjørnet af Bækgårdsvej og Søvej.

- Men - jeg er samtidig også ked af de restriktioner, der er med i lokalplanen, for det kommer da til at gøre det svært at få det hele til at løbe rundt.

- Nu er det sådan det er blevet, og det har jeg accepteret - og så mener jeg bestemt også, at der er taget mest muligt hensyn til naboerne til Zone, understreger Frank Poulsen.

Restriktionerne handler om, at der højest må afvikles femten fester om året med et sluttidspunkt efter kl. 22.00 i forsamlingshuset.

- Jeg håber og tror på et godt fremtidigt samarbejde med naboerne, og at vi forhåbentlig om noget tid kan få ophævet de restriktioner, når naboerne opdager, at der ikke er de store gener fra Zone, siger Frank Poulsen.

- Det er jo umuligt helt at undgå snak eller en bil, der starter, når der er fest på stedet, men vi ligger jo trods alt også midt i et byområde, hvor der vil være forskellige aktiviteter - også efter kl. 22 om aftenen.

Midt i glæden over udsigten til langt om længe at kunne genåbne Zone, der har været lukket siden juli 2017, erkender Frank Poulsen, at det bliver op ad bakke.

- Restriktionerne betyder jo, at jeg skal drive forsamlingshuset på nogle helt andre vilkår end andre forsamlingshuse i kommunen, så det bliver svært, siger han.

- Men jeg håber, det kommer til at løbe rundt, ellers må jeg jo kaste håndklædet i ringen.

Den nye lokalplan skal sendes i fire ugers høring fra starten af juni, og der bliver arrangeret et borgermøde i Borup tirsdag den 18. juni.

Herefter skal planen endeligt godkendes af Køge Byråd, så en genåbning af Zone bliver tidligst engang i august.

- Havde jeg vidst dengang i 2013, at det ville blive så besværligt og langvarigt, så havde jeg nok fundet noget andet at bruge tiden på, men nu håber jeg på det bedste - og specielt på et godt samarbejde og en god og fremfor alt fredelig dialog med naboerne, lyder ønsket fra Frank Poulsen.