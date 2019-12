Foto: Kenn Thomsen

Fræsede side om side på Ringvejen med 130-140 i timen

Køge - 28. december 2019 kl. 12:39 Af Katrine Wied

Selv forklarede de 20-årige mænd, at de ikke kørte over 80, men politiet vurderede, at de side om side blæste ud af Ringvejen og Københavnsvej midt i Køge med 130-140 kilometer i timen.

To mænd på 20 år fra henholdsvis Borup-området og Herfølge er dømt for at køre omkap på en af Køges hovedveje. Begge mænd blev i Retten i Roskilde idømt en bøde på 4000 kroner og får et klip i kørekortet.

Selv nægtede mændene sig skyldige.

Skulle hente nat-snack Den ene af de to unge mænd forklarede, at han havde mødtes med nogle kammerater på Shell-tanken på Ringvejen omkring midnat den fredag aften den 12. juli. Her mødtes de ofte for at stå og hyggesnakke.

- Det er et sted, hvor vi må være uden at blive smidt væk. Der kan man stå og støvsuge bilen og snakke sammen imens, fortalte han i retten.

Efter en halv times tid besluttede de, at de skulle have noget mad og kørte af sted mod McDonalds i fem biler.

- Vi skulle op at have lidt nat-snack på McDonalds, sagde den 20-årige, som selv førte sin sag i retten uden hjælp fra en forsvarer.

Han fortalte videre, at den anden tiltalte stødte til gruppen af biler, da han kom kørende ud fra en sidevej. Det var bare et tilfældigt møde, og ikke noget de havde aftalt på forhånd, men de kunne godt kende hinandens biler.

Tiltalte: Kørte ikke over 80 km/t De forklarede begge, hvordan de kørte videre efter hinanden, men de afviste, at der havde været tale om væddeløbskørsel og han afviste, at de kørte side om side.

- Jeg nægter fuldstændig, at vi kørte omkap. Jeg har ikke kørt omkap. Det sagde vi også til de to betjente. Jo, det gik lidt friskt til og det gik en lille smule stærkt. Det indrømmer jeg. Vi holdt for rødt i alle lyskryds og vi accelererede en lille smule hårdt, men ikke alt hvad den kunne trække og kun op til de 80. Så skulle vi ned igen, sagde den 20-årige og tilføjede, at hans bil larmede meget, fordi udstødningen var i stykker.

Der er en hastighedsbegrænsning på strækningen på 60 kilometer i timen.

Mister uddannelse Han fortalte, at han altid er meget opmærksom på ikke at komme op over de 80 kilometer i timen, fordi han allerede har et klip i kørekortet og frygter at få endnu et. Da han har erhvervet sit kørekort for mindre end tre år siden, vil klip nummer to nemlig betyde et kørselsforbud og en ny køreprøve. Det ville få fatale konsekvenser for den uddannelse, som han er i gang med at tage

- Hvis jeg får andet klip, vil det betyde, at jeg mister uddannelsen. Jeg vil gerne kunne fortsætte min uddannelse. Derfor holder jeg mig altid under klipgrænsen, sagde han.

Den anden 20-årige mand tilsluttede sig helt sin kammerats forklaring. Han fortalte dog om, hvordan han var blevet stoppet af politiet.

- På vej ind på McDonalds kigger jeg i bakspejlet, så ser jeg, at politiet er efter mig. Så jeg stopper, sagde han og fortalte, at betjenten råbte ind i hovedet på ham ind gennem sideruden.

Men den kvindelige politibetjent, som vidnede i retten, var slet ikke i tvivl om at der blev kørt ræs den dag på Ringvejen.

Politi: De kørte ræs - Vi kører patrulje på Ringvejen. Det er mørkt, og vi kører i sydlig retning. Cirka hundrede meter længere fremme observerer vi to biler i den modsatte retning. De holder ved siden af hinanden i hver sin vognbane og accelerer ret kraftigt, så vi hører hjulspin. Man kan se, at motorhjelmen løfter sig lidt, da de accelerer, sagde betjenten.

Inde i patruljevognen kiggede betjentene på deres speedometer, da de optog forfølgelsen af de to biler.

- De kører ret hurtigt, så der går noget tid, før vi kommer op på dem. Vi prøver at indhente dem, men der er mange lyskryds, så vi synes ikke, det er forsvarligt at køre 200 for at indhente dem af hensyn til den øvrige trafik, forklarede hun.

Patruljevognen når først frem til de to biler, da de af sig selv stopper op og drejer ind på parkeringspladsen ved McDonalds.

Troværdig betjent Da dommen skulle afsiges, valgte dommer Lea Rosenlind Nielsen at vægte politibetjentens forklaring højt. Begge de 20-årige mænd blev derfor kendt skyldige i kap- og væddeløbskørsel.

- Vi har et politividne, som kommer med en sikker forklaring om, at hun har set, at de tiltalte kører om kap over to kilometer med hastighed, der væsentligt overskrider 60 kilometer i timen, og at de accelerer kraftigt efter lyskrydsene, sagde dommeren.

Når bøden ikke er større end 4000 kroner, har man ikke mulighed for at anke afgørelsen til landsretten. Men den 20-årige mand kan anke dommen om et kørselsforbud. Der udbad han sig betænkningstid.