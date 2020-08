Frækt tyveri mod guldsmed

Politiet fik en anmeldelse fra Hegelund Guld og Sølv tirsdag klokken 12.02 om, at de kort forinden havde været udsat for et tyveri. En mand havde opbrudt en montre med hænderne, som stod på gaden og stjålet et ur hvorefter han løb fra stedet. Uret er af mærket af Jaguar og har en værdi på 2998 kroner. Anmelderen havde talt med nogle vidner, som så tyveriet, men fik desværre ikke skrevet deres kontakt oplysninger ned.