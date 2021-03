Frækt: Troede bilen var i stykker: I stedet havde en tyv stjålet en meget vigtig del

En bilejer fik sig en gevaldig overraskelse, da han havde sin bil på værksted. I stedet for, at bilen blot var gået i stykker, viste det sig, at en tyv havde stjålet en del i motorrummet.

Bilen holdt parkeret på parkeringspladsen på Blegdammen bag ved Kvickly i Køge. Da manden kom ud for at skulle starte den, larmede den meget kraftigt. Manden standsede motoren og ringede efter et bugseringsselskab, så de kunne transportere bilen til værksted. Men da værkstedet løftede bilen op på liften, opdagede de at katalysatoren var skåret ud, således at det midterste stykke mangler. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.