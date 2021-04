Se billedserie Nu er der igen stjålet effekter fra kirkegården.Denne gang fortæller gartnerformand Jack Petersen, at gerningsmændene er stukket af med to store marmorfigurer fra separate gravsteder, der var vurderet bevaringsværdige.

Send til din ven. X Artiklen: Frækt: Kirkegård hærges af tyve Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frækt: Kirkegård hærges af tyve

Køge - 16. april 2021 kl. 14:02 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Der har igen været tyveri på byens kirkegård, hvor der denne gang er forsvundet tunge minder fra to grave.

Hvem andre end slægtninge kan dog for eksempel bruge en stor sten med navnet »Gurli« på.

Det spørger man sig selv om, efter at der igen har været besøg af folk uden fornemmelse for dit og mit.

Denne gang er der, udover marmorblokken med navnet på, også taget en krukke i sten, der prydede et andet gravsted samt et af de små træer, der blev plantet efter det forrige tyveri.

Det er nemlig ikke mere end nogle måneder siden kirkegården på Søndre Alle i Køge også var udsat for et frækt tyveri, hvor der blandt andet forsvandt flere mindre træer.

Hele situationen får menighedsrådet ved Køge Kirke til at overveje, hvordan man kan sikre værdierne på kirkegården.

- Det er jo en skræmmende udvikling, når nogle mennesker ikke længere har respekt for gravfreden, siger formand Kai Jensen og fortsætter:

- Der er åbenbart nogle, der tror, at det her område er en planteskole, men det ér det jo altså ikke!

Han fortæller videre, at ovenpå det seneste tyveri er menighedsrådet ved at diskutere, hvordan kirkegården kan sikres bedre med tyveri.

- Vi er jo nødt til at finde ud af, hvordan Søren vi beskytter os mod de her ting, som jo rammer de pårørende, og noget af det første vi kan gøre er at aflåse kirkegården. Derudover må vi se på, hvilke andre former for sikring vi kan lave i området, siger han.

Kai Jensen kommer i den forbindelse med en opfordring til byens borgere:

- Man må meget gerne holde et vågent øje med, hvad der sker på kirkegården og i vores fælles by. Hvis man ser noget mærkeligt i en privat have; noget der måske hører hjemme her, må man meget gerne give os besked.

Han synes, det er trist, hvis man bliver nødt til at lukke for den offentlige færden for kirkegården.

- Men i sidste ende er det jo borgernes penge, vi bruger på at reetablere forholdene, når der sker sådan noget her, siger han og fortsætter om den gravfred, der burde herske på en kirkegård:

- Vi skal jo alle sammen herfra på et tidspunkt og det skulle jo gerne ske med værdighed,

De to gravsteder, der er stjålet effekter fra, var nedlagte, men overdraget til Køge Kirke, da kirken vurderede, at stenene var bevaringsværdige.