Fra Køge Torv til Ghana med dronningen

Hele 39 danske virksomheder var repræsenteret, da der for nyligt var et stort danske erhvervsfremstød med dronning Margrethe i spidsen i det vestafrikanske land Ghana.

- Derfor var det helt naturligt, at vi blev inviteret med til Ghana, da vi lige nu er ved at etablere vores første afrikanske container-virksomhed i landet.

Udover en tæt kontakt til og flere samtaler med dronningen under turen, fik Henrik Andersen og Erria også et helt konkret og meget kontant udbytte af rejsen til Ghana.

- Vi er som sagt ved at opføre en container-station i Ghana, men når vores containere med byggematerialer ankommer til landet, så bliver de stående i tolden, fordi man ikke kan finde ud af at værdisætte indholdet, forklarer Henrik Andersen.

- Det har været ved at udvikle sig til et større problem, men under gallamiddagen i Ghana til ære for dronningen, var jeg så heldig at få landet transportminister til bords.