Se billedserie Direktør i Danalim Lars Christensen viser de ni egyptiske gæster rundt på fabrikken. Alle er blevet udstyret med sikkerhedsbriller, fordi der er støv- og væskepartikler fra produktionen i luften.Foto: Jørgen Chr. Jørgensen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Fra Egypten til Køge for det gode arbejdsmiljø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fra Egypten til Køge for det gode arbejdsmiljø

Køge - 08. august 2019 kl. 16:02 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge: Den egyptiske pendant til Dansk Industri besøger Danalim for at lære, hvordan man får glade og tilfredse medarbejdere. For dialog mellem top og bund, tillid og respekt er noget vi er gode til at værne om på de danske arbejdspladser. Sådan ser det dog ikke ud i Egypten, som har skarpt hierarki. Men det skal der nu laves om på.

Danalim i Køge har derfor fået besøg af ni egyptere fra henholdsvis regeringen, virksomheder og Federation of Egyptian Industry, som er lig Dansk Industri. I damp og støv fra limgigantens fabrik, bliver der sat ord på arbejdsmiljøet.

- Vi tror jo, at den personlige trivsel faktisk er noget, der generer business for os. Vi sætter respekten for medarbejderen i centrum, og det tror vi på, giver profit. Om du er en tillidsgivende og ansvarsgivende virksomhed, der tror på medarbejderen, eller om du bare giver ordrer, skaber vores forskelle i markedet, siger direktør i Danalim Lars Christensen.

Nyttig viden

Midt i fabrikkens fugemasseproduktion er de egptiske gæster samlet omkring en tavle. Herfra foregår den daglige dialog med mellem medarbejdere og ledere. På tavlen bliver der skrevet ønsker til ændringer, opgaver, daglige mål, og så holder de møder, hvor de vender de gode og dårlige episoder.

- Det er okay at lave fejl, for det behøver ikke altsammen at være perfekt fra starten. I stedet for at skælde ud, så lytter vi til medarbejderne og respekterer, hvad de siger, fortæller Maria Eskildsen, produktionschef for fugemasseproduktionen i Danalim.

Hany Tarek El-Nabarawy ejer virksomheden Arab Mechanical Engineers, og er har travlt med at tage billeder og tage noter på sin smart-phone.

- Jeg har samlet mange erfaringer sammen, som jeg vil tage med hjem i virksomheden. Her har jeg eksempelvis lært, at man ikke skal skyde skylden på medarbejderen, der laver fejl. For først og fremmest skal man lære vedkommende, hvorfor det er en fejl, for det ved de nødvendigvis ikke. I Egypten får ansatte en straf for at lave fejl, også selvom det er lederens fejl, som de ikke aner noget om fejlen, siger han.

Hany Tarek El-Nabarawys virksomhed er mellemstor og pengene er ikke store, så han er tilfreds med at se, at et godt arbejdsmiljø ikke er noget, der nødvendigvis koster en masse. Det kan også handle om at gøre dagens opgaver overskuelige for medarbejderne og holde møder om, hvordan det går, siger han.

Opskrift på ny lov

Repræsentanterne fra Federation of Egyptian Industry er også begejstrede for virksomhedsbesøget, siger direktøren Ahmed Kamal Abdel Moneim. De skal besøge seks danske virksomheder i alt, og han har allerede lagt mærke til, at arbejdsmiljøet er en del af strukturen på de danske arbejdspladser. Det er anderledes fra Egypten, hvor det skifter fra sted til sted, siger han.

- Her har I et system og en struktur, der gør, at det gode arbejdsmiljø er en del af jeres kultur. Det har vi ikke. Så vi har lært, at det skal komme inde fra og blive en del af selve hverdagen. Formålet med besøget er derfor, at vi vil hjælpe vores medlemmer med at lave en kultur, der har et sundt og sikkert arbejdsmiljø, siger Ahmed Kamal Abdel Moneim.

Når de kommer hjem til Egypten skal alle deltagerne af turen slå hovederne sammen og finde ud af, hvad de vil bruge. En af de ting, der skal indledes, er, at regeringen vil lave en ny lovgivning om arbejdsmiljø. I Federation of Egyptian Industrys vil de i forlængelse af en ny lov lave en fælles retning for deres medlemmer, hvor dialogen mellem top og bund bliver bedre, siger Ahmed Kamal Abdel Moneim.

I Dansk Industri samarbejder man med Federation of Egyptian Industrys gennem Dansk Arabisk Partnerskabprogram, som er til for at fremme relationen med Afrika og Mellemøsten. Den dialog som besøget fra Egypten giver mulighed for er derfor givende.

- Vi vil også gerne hjælpe egypterne, fordi danske virksomheder som Arla ikke vil være i Egypten, medmindre de kan producere under samme vilkår som herhjemme. Så målet er at flere danske virksomheder får adgang til det egyptiske marked, siger Bjarne Palstrøm chefkonsulent i Dansk Industri.