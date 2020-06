Fotos fra ny julekalender: Det hyggelige hus i Kagerup blev fundet i Køge

Se billedserie Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Køge - 09. juni 2020

Allerede fra tidlig morgen var der travlhed i Nyportstræde.

En del af gaden blev spærret af, mens travle folk var i fuld gang med at forvandle en lille del omkring et fint, gammelt hus til en scene fra et idyllisk jule-postkort.

Anledningen er, at Danmarks Radio er i Køge for at optage nogle sekvenser til dette års kommende julekalender på DR1.

- Titlen på den kommende kalender er »Julefeber«, fortæller Jacob Svensson, der er line producer på DR1's julekalender anno 2020.

- Den handler om en familie bestående af en ung far, en søn på 13 år og en datter på 8år, der bor i København. De bliver i første afsnit smidt ud af deres lejlighed og flytter så i al hemmelighed ind på loftet i Det Kongelige Teater, hvor faren arbejder i Køkkenet.

- Så bor de der i smug og får en dagligdag på teatret, hvor sønnen blandt andet møder en jævnaldrende pige, der går på balletskolen, forklarer han.

Corona kom i vejen

Så langt, så godt.

Pigen fra balletskolen bor i den idylliske forstadsby Kagerup, og i hendes fiktive families hus - der ligger et sted på Sjælland - er der allerede lavet en masse optagelser indendøre, men - så kom corona-krisen.

- Vi er først begyndt at filme igen for to uger siden, og før vi blev lukket ned, nåede vi ikke at få filmet udenfor huset i Kagerup - og nu er alle træerne sprunget ud, siger Jacob Svensson.

Det har givet ham og filmholdet en del panderynker, for grønne sommertræer hører ikke rigtigt hjemme i en julekalender, så derfor måtte de finde et andet hus.

- Og det har været meget lettere sagt end gjort, indrømmer han.

- Vi har haft to mand til at køre hele Sjælland rundt for at finde et idyllisk hus i en gade uden grønne træer, og det er stort set umuligt.

- Vi tænker måske ikke over det til hverdag, men der er godt nok meget grønt over det hele - det er vildt svært at finde et sted helt uden grønne træer og buske, siger han.

Kagerup i Køge

Men det lykkedes til sidst, og efter at have fået diverse tilladelser fra både beboer, politiet og kommunen på plads, kan filmholdet og skuespillerne nu endelig komme videre med scenerne fra Kagerup, der nu bliver indspillet foran det hyggelige blå hus i Nyportstræde.

- Corona-nedlukningen har bare forsinket os så meget, så vi har megatravlt, hvis vi skal nå få det hele klippet og klart til den 1. december - men selvfølgelig når vi det. Det er jo julekalenderen, forsikrer Jacob Svensson.

Så der blev som nævnt knoklet fra den tidlige morgenstund med at få den sidste kunstige sne på plads og ikke mindst at få alt det tekniske grej gjort klar.

- Vi er en 30-35 mennesker i sving - ud over skuespillerne, forklarede indspilningsleder Svend Colling, der ved 8.45-tiden var så tilfreds med den opbyggede julescene, at skuespillerne blev tilkaldt.

Så var holdet så småt klar til at optage, og avisens udsendte listede af for ikke at forstyrre julefreden.