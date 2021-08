Se billedserie Foto: Jens Wollesen

Fotos: Kvinder på rampen til DM i Skateboard

Køge - 31. august 2021 kl. 08:05 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen

Det gik stærkt og var til tider nærmest halsbrækkende at se på.

De piger og damer på skateboard, der lørdag deltog i DM for kvinder, var nemlig ikke bange for at kaste sig ud i den ene farlige trick på boardet efter det andet - og nogle gange var det et udner, at de kunne holde sig på fødderne.

Det hele foregik i Gule Hal på Søndre Havn i Køge, hvor det første »selvstændige DM i Park & Street Skateboarding for kvinder«

blev afviklet i løbet af hele lørdagen.

Her var det altså, som antydet, muligt at imponere dommmerne indenfor kategorierne »street« og »park«, hvor det blandt andet gjaldt om at forcere genstande i »gadebilledet« elller vise evnerne i det store »bowl«. Det blev både til hop, grinds, flips og spins i fuld aktion, når deltagerne gav den gas på banen.

I menst stod vennerne, familie og andre tilskuerer på sidelinjen og fulgte det hele.

Tidligere har DM i Park & Street Skateboarding for henholdsvis kvinder og mænd været afholdt sammen, men denne gang blev det altså for første gang afholdt som et selvstændigt DM for kvinderne.

Det lille bræt med hjul under er nemlig også ved at få tag i piger og kvinder.

Maltilde Gomes fra Rullesport Danmark er en del af holdet bag arrangementet.

Hun fortæller, at arrangementet først og fremmest er en mulighed for at kvinderne også kan vise, hvad de kan - samtidig med at de kan optjene point til internationale konkurrencer:

- Der er kommet ekstremt mange talentfulde kvinder til sporten og vi synes, at det kunne være en oplagt mulighed, at samle dem her, så de rigtig kan vise, hvad de kan. Jeg tror, at jo flere pigerne kan spejle sig i, jo flere piger og kvinder vil der også komme til sporten, siger hun og fortæller, at mens der var DM for mændene i foråret, så har det først nu været muligt at få afviklet DM for kvinder.

Hun understreger dog, at weekendens DM for kvinder ikke handler om, at de skal bevise noget overfor drengene, men at forene hele sporten og at vise hvad det at stå på skateboard handler om:

- Vi vil rigtig gerne være med til at samle miljøet for det handler først og fremmest om fælleskabet omkring skateboarding, pointerer hun.

Skateboarding er faktisk blevet så populært, at det netop har været en del af programmet på det netop overståede OL i Tokyo.

I Street-konkurrencen var det blandt andet to helt unge piger på blot 13 år, der tog OL-guld og -sølv med hjem til henholdsvis Japan og Brasilien, da de viste dommerne deres absolut sejeste tricks på brættet.

- Herhjemme er Skatebording også hastigt på vej fremad, hvor disciplinen alene fra 2018 til 2020 har haft en medlemsvækst på 171 procent - det vil sige en medlemsfremgang fra 991 registrerede udøvere i 2018 til 2690 udøvere i 2020. Og kvindelige skatere er en betydelig del af denne fremgang, siger Matilde Gomes.

Nu erd et bare tiden, der vise vise om nogle af de hurtige piger og kvinder fra lørdagens DM dukker op i internationale konkurrencer.

Der var dog også drenge med til arrangementet som i klassen under 13 år også havde mulighed for at vise, hvad de kan på et skateboard.