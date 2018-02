Se billedserie Vejændringer ved Campus og Køge Handelsskole forvirrer mange bilister, som ubevidst ender på den ensrettede busvej. Problemerne bekymrer handelsskolen, der også oplever ambulancer, som kører forkert. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Forvirrende vejnavne bekymrer på Campus Køge: - Det kan koste liv

Køge - 20. februar 2018 kl. 12:30 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en råkold og blæsende februardag. DAGBLADET Køge er på vej til Køge Handelsskole i bil, og reporterens vejviser - i dette tilfælde appen »Google Maps« - viser en relativ nem vej til Uddannelsesvej 20.

Adressen er ny for handelsskolen, som tidligere var placeret på Lyngvej 19, men i sommer blev der etableret et ny vejsystem rundt om uddannelsen, der også krævede nye vejnavne.

DAGBLADETS hvide Peugeot drejer som anvist ned ad Lyngvej, og ifølge den normalt troværdige vejviser skal jeg følge vejen lidt endnu og herefter dreje til højre. Inden da tårner et »motorkøretøjer forbudt«-skilt sig op i venstre side af vejen, der pludselig bliver ensporet, og jeg kan se en stor, gul bus på vej imod mig. Jeg er kørt forkert.

Den uheldige situation er langt fra enestående, fortæller Tim Christensen, direktør på Køge Handelsskole. Da skolen forrige weekend afholdt et arrangement for 84 gæster, kørte hele 65 af dem forkert, fortæller han.

- Aldeles forfærdeligt Men en ting er forvirrede gæster og journalister. Noget andet er ambulancer med udrykning på vej til handelsskolen for at tilse akut syge personer.

- Siden vejene blev ændret sidste sommer, har vi oplevet omkring seks-syv ambulancer, der er kørt forkert. Vi kan stå og kigge ud af vores vindue og se, at de tager busvejen og kører forbi skolen, fortæller Tim Christensen.

Ifølge direktøren er det blot en uge siden, at en kvindelig ansat på handelsskolen faldt om med en blodprop, og ambulancen igen kørte forkert.

- Det er aldeles rædselsfuldt at stå med en person, hvor det er åbenlyst alvorligt, og man samtidig kan kigge ud ad vinduet og se, at ambulancen kører forbi og tager den forkerte vej. De endte med at rode rundt i fem-ti minutter, og i sidste ende kan det være forskellen mellem liv og død. Det kan koste liv, slår Tim Christensen fast.

»Mangelfuld skiltning« Hvad der præcis gør, at så mange bilister kører forkert, står ikke helt klart for Køge Handelsskole. Det kan være GPS'er, som ikke er opdaterede, men Tim Christensen peger også på, at skiltningen kunne være bedre.

- Der er tale om nogle meget små vejskilte. De burde være større og mere tydelige, for bilisterne når ikke at læse dem, siger direktøren.

Han mener også, at selve vejløsningen ikke er optimal. Hvis man vil ende på handelsskolens parkeringsplads, skal man først køre ned ad den nye vej Campusbuen, men halvvejs nede svinger vejen til højre og bliver til en ensrettet busvej, som reelt fører bilisterne forbi skolen. I stedet skal man følge vejen lige ud, hvor Uddannelsesvej pludselig tager sin begyndelse.

Selve de nye vejnavne blev besluttet på et møde i kommunens tidligere Teknik- og Miljøudvalg tilbage i juni 2017 på baggrund af en Facebook-konkurrence, som Campus Køge stod bag. Siden da har Køge Handelsskole dog gjort indvendinger imod både veje og vejnavne - i et brev, der efter alt at dømme ikke har fundet vej til politikerne.

Brevet blev sendt til Teknik- og Miljøforvaltningen i Køge Kommune den 2. oktober 2017, og heri forudså direktør Tim Christensen, at vejændringerne ville give problemer. Han krævede, at handelsskolen fik adresser ud til begge veje, at Uddannelsesvej begyndte direkte på Lyngvej - og ikke halvvejs nede på Campusbuen - samt bedre skilte.

»Den nuværende mangelfulde skiltning og de fremtidige planer vil afstedkomme uhensigtsmæssige U-vendinger på et meget smalt og trafikeret sted, eller invitere bilister til at tage busvejen«, skrev Christensen i brevet.

Det sidste må siges at være korrekt langt hen ad vejen. Den råkolde februardag oplevede avisens udsendte nemlig en hel del bilister, som på kort tid endte på den ensrettede busvej.

Regionen er tavs DAGBLADET Køge har været i kontakt med Region Sjælland, der har det overordnede ansvar for ambulancekørslen i Køge-området. Vi ville gerne have spurgt, om de her har samme oplevelser af problemerne omkring Køge Handelsskole, og hvilke konsekvenser det kan have, men i Region Sjælland afviser man at kommentere sagen.