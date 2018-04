Bjarne Andersen, konstitueret chef for Velfærdsforvaltningen i Køge Kommune, ser frem til at finde den bedste løsningen for familien fra Ejby.

Forvaltningschef om Noah-sagen: Vi skal skaffe den bedst mulige pleje

Køge - 21. april 2018 kl. 06:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I flere år har moren til 12-årige Noah kæmpet for bedre pleje til sin alvorligt syge søn, og løbende har hun kritiseret Køge Kommune for ikke at gøre nok. I fredagens udgave af DAGBLADET Køge var tonen dog langt mere positivt fra Astrid Lequime, som efter et møde med forvaltningen nu er fortrøstningsfuld for fremtiden.

Hos kommunen havde man også en positiv oplevelse, fortæller Bjarne Andersen, der er konstitueret chef for Velfærdsforvaltningen i Køge Kommune.

- Det var et fint og konstruktivt møde, og jeg er glad for, at Astrid var med til at finde en løsning. Jeg havde den oplevelse, at vi var enige om den vej, vi skal gå, for at få skaffet den bedste mulige pleje, siger Bjarne Andersen, der var med til mødet med Astrid.

Han fortæller, at det først og fremmest handler om at skaffe mere personale til at dække de mange vagter, der er brug for, når der skal være pleje og overvågning af Noah 24 timer i døgnet. Astrid Lequime har flere gange oplevet, at hun selv måtte stå for plejen, og derfor foreslår hun, at man fremadrettet sætter lønnen op og gør det mere lukrativt for personalet at dække vagterne.

Hos kommunen lader man alle muligheder stå åbne og undersøger nu, hvad der er den bedste løsning.

- Astrid er kommet med nogle bud, og dem arbejder vi nu med, så vi kan lave en tilfredsstillende vagtplan. Vi overvejer alle muligheder, fastslår Bjarne Andersen.

Regionen trækker læsset Som beskrevet i gårsdagens DAGBLADET Køge har Sundheds- og Ældreministeriet vurderet, at det reelt er Region Sjælland, som skal trække størstedelen af det økonomiske læs i sagen om 12-årige Noah og ikke Køge Kommune.

Regionen skal nemlig fremadrettet betale udgifterne til plejepersonalet, som knytter sig til den daglige behandling i familiens hjem i Ejby. Ændringen modtages positivt i Køge Kommune.

- Fra et kommunalt synspunkt giver det meget god mening, når nu Noah stadig er tilknyttet hospitalet, siger Bjarne Andersen og fortsætter:

- Men det vigtige er, at der en dialog mellem kommunen, regionen og Astrid. Hun skal høres i den her proces.

Forvaltningschefen pointerer, at ændringen i ansvaret ikke må få negative konsekvenser for familien.

Sagen kort 12-årige Noah Lequime fra Ejby har siden fødslen levet med en kronisk og alvorlig tarmsygdom, ligesom han også kæmper med ADHD, autisme og neurologisk dysfunktion. Sidstnævnte påvirker alle kroppens funktioner og muskulatur, og blandt andet derfor er Noah sengeliggende det meste af dagen.

Noah får ernæring gennem blodet via et Centralt Vene Kateter (CVK) i brystkassen. Derfor kræver hans helbred pleje og overvågning 24 timer i døgnet.

Noahs mor Astrid Lequime har selv brugt utallige timer på at pleje og overvåge sin søn, selvom hun ikke er uddannet sygeplejerske. Hun har længe kæmpet for, at Køge Kommune stiller mere lægefagligt personale til rådighed.

Familien er dagligt bevilget 16 timer med sygeplejerske og otte timers nattevagt med SOSU-assistenter af Køge Kommune. Derudover er familien tildelt aflastning, rengøring, en række hjælpemidler og tabt arbejdsfortjeneste til Noahs mor.

I øjeblikket behandler Styrelsen for Patientsikkerhed en tilsynssag imod Køge Kommune, som blev åbnet tilbage i august 2017 på baggrund af mistanke om mangelfuld sygepleje og vold mod Noah. - Lige nu er vi optaget af, at overgangen til regionen ikke kommer til at påvirke Astrid og Noahs liv. Det er vores hovedfokus, og vi har talt med regionen om, at vi skal gøre det på en måde, så alle er glade og tilfredse. Vi kaster ikke ansvaret fra os, men vi hjælpes ad med at finde den rigtige løsning, siger Bjarne Andersen.

