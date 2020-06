Forvaltning sagsøger eventyrland

- Vi er ved at forberede en sag mod Morten Bonavent og Køge Eventyrland, der skal stadfæste den afgørelse, som Retten i Roskilde netop er kommet frem til, siger Torben Nøhr, der er direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen på Køge Kommune.

Indholdet i den kommende retssag bliver de samme sagsakter og partshøringer som Retten i Roskilde netop har gennemgået forud for sin afgørelse. Her handler det grundlæggende om manglende plantilladelser til Køge Eventyrland og hvordan § 37 i Planloven, der handler om fritidsformål, skal forstås.

Heroverfor står Morten Bonavent, der blandt andet holder på, at hans projekt slet ikke kræver en landzonetilladelse, og desuden beskylder forvaltningen på Køge Kommune for bevidst at lægge hindringer i vejen for projektet og derudover påvirke politikerne i Køge Byråd, så de aldrig reelt har taget stilling til projektet med en forlystelsespark på Ejbyvej 20 i Lille Skensved ved Køge.