Hastighedsnedsættelsen fra 80 til 60 kilometer i timen på den knap to kilometer lange strækning gennem Strandskoven har skabt frustration bred en lang række pendlere, især fra Stevns. Køge Kommune har især lagt vægt på en række borgerhenvendelser samt hastighedsmålinger forud for beslutningen om at fortsætte tiltaget. Foto: Jesper From

Forvaltning: Borgerhenvendelser ligger bag nedsat hastighed

Det skriver DAGBLADET.

Gør det overhovedet trafiksikkerheden større at sænke hastigheden, eller har det blot til formål at genere pendlerne mest muligt?, spørger en række bilister i flere kommentarspor på Facebook. Fælles for de fleste her er, at de er uforstående over hastighedsnedsættelsen. Enkelte påpeger, at det i forvejen tager lang tid at komme gennem Køge grundet manglende samspil mellem lyskrydsene, mens andre kalder det slet og ret »chikane« mod pendlerne.