Fortsat kun udendørs besøg på plejehjem

Siden midt i maj har det igen været muligt for pårørende at besøge deres kære på plejehjem, efter to måneders besøgsforbud. Det har skabt stor gensynsglæde rundt om i Køge Kommune. Men det gælder fortsat, at besøgene kun må finde sted udendørs og i behørig afstand. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- Jeg har fuld forståelse for, at det for mange ældre borgere og deres pårørende kan være generende, at besøg ikke kan finde sted indendørs i egen bolig. Men Sundhedsstyrelsen vurderer altså stadig, at besøg skal ske udendørs for at undgå smitte med coronavirus - og de retningslinjer følger vi naturligvis, siger Bent Sten Andersen (DF), formand for Ældre- og Sundhedsudvalget og tilføjer: