79 personer er blevet visiteret af politiet, siden indførelsen af visitationszone i Køge. Nu forlænger politiet det særlige tiltag, fordi man vurderer, at der stadig er konflikt mellem flere bandegrupperinger i Køge. Den blev indført den 29. januar efter, at der blev skudt i Ellemarken og to mænd to 26 og 31 år blev ramt. Foto: Presse-Fotos.dk

Fortsat konflikt mellem bander: Politiet forlænger visitationszone

Politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi har bestemt, at politiet i den nævnte periode fortsat skal have udvidet mulighed for at foretage stikprøvevisitationer i Køge. Området for visitationszonen er det samme, som blev bestemt den 29. januar 2020, hvor visitationszonen blev oprettet. Det var dagen efter, at to mænd på 26 og 31 år blev ramt af skud i Ellemarken i Køge. En 17-årig dreng fra Greve blev også ramt af skud på Karlemosevej den 21. januar.

- Vi mener fortsat, at der er en konflikt imellem to kriminelle grupperinger i Køge, som gør at der er risiko for, at der sker nye hændelser. Vi fortsætter den styrkede patruljemæssige indsats i området både i tryghedsskabende øjemed, men også for at bringe de kriminelle ud af spillet. Det giver derfor god mening at forlænge visitationszonen, så vi har øget mulighed for at kontrollere om nogen bærer eller besidder våben. Samtidig efterforsker vi bredt i forhold til at stille medlemmer af de kriminelle grupperinger til ansvar, så roen kan genoprettes i Køge. Derfor vælger vi at forlænge visitationszonen i foreløbig 14 dage, siger Svend Larsen.