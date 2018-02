Foto: Kenn Thomsen

Fortsat intensiv jagt på hashhandlere

Køge - 22. februar 2018 kl. 12:14 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politifolk - i både uniform og i civil - har igen været rundt i præventivt og opsøgende øjemed for at finde utrygshedsskabende adfærd i det offentlige rum samt gribe ind over for eventuel besiddelse og handel med narkotiske stoffer på gadeplan.

Tirsdag i tidsrummet kl. 10-20 var man blandt andet til stede i Vestergade, Torvet, Torvebyen, P-huset, Køge S-station, Ølbycentret, Ølby S-station, Karlemosen, Hastrupparken, Ellemarken og Søparken.

Stille og ingen utryghedsskabende adfærd i områder i bymidte/handelsgader/butikscentre om formiddagen og først på eftermiddagen.

Boligområderne blev besøgt i løbet af eftermiddagen og i aftentimerne - intet at bemærke.

P-huset: stedet blev checket ved aftentide, hvor tre personer ikke kontakt med politiet og stak af. Flere nyligt »ristede« cigaretter fundet efterladt i P-huset sammen med tomme pølsemandsposer og gamle joint-skodder i elevatoren.

Ølbycentret: området blev igen besøgt kl. 14.50, hvor politiet så en 36-årig mand fra Køge stå sammen med andre og sniffe stoffer fra bagsiden af en mobiltelefon.

Den 36-årige havde stadig godt to gram kokain i to pølsemandsposer på sig, hvorfor han blev sigtet for ulovlig besiddelse af stoffet. Tre andre mænd på 24 år fra Valby, 31 år fra Køge og 37 år fra Roskilde blev også visiteret, men havde intet ulovligt på sig.

Ved endnu et besøg i området i aftentimerne traf politiet flere »kendinge«, men der var ikke grundlag for at gribe ind.

18-årig med knojern

Onsdag var man rundt i Vestergade, Torvet, Torvebyen, P-huset, Køge S-station, Ølbycentret, Ølby S-station, Karlemoseparken, Ellemarken, Søparken og Hastrupparken.

Igen meget stille i bymidten og i/ved butikscentre mv. Ingen utryghedsskabende adfærd eller andet bemærket først på dagen og i de tidligere eftermiddagstimer.

I Bådehavnen ved marinaen traf politiet dog kl. 13.00 en 18-årig mand fra Store-Heddinge i en bil, hvor der var jointpapir mv.

Den 18-årige havde desuden et knojern, så han blev sigtet for overtrædelse af våbenlovgivningen. Ingen stoffer fundet i hans bil.

I aftentimerne blev bymidten i Køge, området ved Ølby S-station og Karlemoseparken besøgt, og politiet traf igen flere kendinge.

Ingen blev fundet i besiddelse af ulovlige stoffer, men nogle få blev sigtet for mindre overtrædelser fra færdselsloven i forbindelse med kontrollen af både biler og personer, som politiet ønskede at kontrollere i anledning af indsatsen.

