Fortsat bandekonflikt i Køge: Politiet forlænger visitationszone

Køge - 26. februar 2020 kl. 10:01 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politidirektøren i Midt- og Vestsjællands Politi har onsdag besluttet, at politiet fortsat skal have udvidet mulighed for at foretage stikprøvevisitationer i Køge. Visitationszonen blev oprettet efter ti skudepisoder i Karlemoseparken og Ellemarken, der fandt sted den 21. og 28. januar.

Den 21. januar blev en 17-årig ung mand fra Greve ramt af skud. Den 28. januar blev en 26-årig mand ramt af skud, blandt andet i maven, og den 31-årige tidligere leder af Black Cobra blev ramt af otte skud, herunder i hovedet.

Konflikt består Området for visitationszonen er det samme, som blev bestemt den 29. januar 2020, hvor visitationszonen blev oprettet, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse. Forlængelsen af visitationszonen gælder foreløbigt til den 11. marts 2020 kl. 18.00.

- Der er har ikke været nye skudepisoder i Køge, siden vi indførte visitationszonen. Det er vores vurdering, at det i høj grad skyldes det hårde tryk, som vi lægger på de kriminelle grupper, der er involveret i konflikten i Køge. Men selv om det er lykkedes os at forhindre nye voldelige episoder, mener vi, at den underliggende konflikt stadig består. Derfor vælger vi at forlænge visitationszonen, så vi kan fastholde trykket på de kriminelle gennem øget patruljering og målrettede visitationer, siger politidirektør i Midt- og Vestsjællands Politi, Svend Larsen.

Siden visitationszonen sidst blev forlænget den 12. februar 2020 og frem til i dag har politiet foretaget 113 visitationer i visitationszonen, hvor der blev beslaglagt to skudsikre veste, en peberspray, to slagvåben og otte fyrværkeri "bomberør".

- Samtidig kører efterforskningen af de tidligere skudepisoder på højtryk. Vi arbejder målrettet på at finde de skyldige og stille dem til ansvar, for jo flere af de involverede, vi får fængslet, jo mindre bliver risikoen for nye voldshandlinger, siger Svend Larsen

Her er visitationszonen Visitationszonen afgrænses af Lyngvej med start ved Køge Bugt Motorvej - Tranholmsvej - Gammel Lyngvej - Nylandsvej - Stevnsbovej - Københavnsvej - Værftsvej - Cementvej - Havnen - Carlsensvej - Strandvejen - Søndre Viaduktvej - sti kaldet Sønderstien - Vidarsvej - langs togbanen frem til Egeøjevej - Ravnsborgvej - Orkestervej - Klemmenstrupvej - Bregnevej - Marksvinget - frem til sti vest om Ellemarken - Ringstedvej - Ringvejen - Ølbyvej - frem til Køge Bugt Motorvejen - Køge Bugt Motorvejen fra Ølbyvej frem til Lyngvej.