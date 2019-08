Meget tyder på, at det fortsat vil være svært at få forsikringsselskaberne til at gå ind i kampen, når husejere får skader på deres ejendomme som følge af nærliggende byggeri. Brancheorganisationen Forsikring & Pension oplyser nu, at forsikringstagerne skal rette kontakt til bygherren, da sådanne skader ofte ikke er dækket af en privat husforsikring. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Fortsat afvisning: Borgere må selv føre kamp mod bygherren

Køge - 30. august 2019 kl. 16:22 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Forsikringskunder og husejere i Køge har gennem årene ofte været ilde stedt, når vibrationsskader som følge af nærliggende byggeri medfører revner i vægge, mure og fundamenter.

Og det trækker tænder ud at føre an i erstatnings- og forsikringssager for den enkelte borger, men ikke desto mindre er det fortsat sådan, det må være. Det har formanden for Klima- og Planudvalget i Køge, Niels Rolskov (EL), nu sort på hvidt, efter at han for nylig kontaktede forsikringsselskabernes brancheorganisation, Forsikring & Pension.

Niels Rolskov ville vide, hvordan forsikringsselskaberne kan hjælpe borgere som dem fra Søndre Havn, hvis huse har taget skade efter anlægsarbejderne i nærområdet.

I svaret fra Forsikring & Pension lyder det:

- Borgerne må rette henvendelse til bygherren, hvis de registrerer skader på deres hus. Bygherren har ansvaret for at kontakte den pågældende entreprenør. Borgernes forsikringsselskab vil med stor sandsynlighed afvise kunderne, da skader på grund af rystelser, gravearbejde og lignende ofte ikke er dækket af en privat husforsikring. Forsikringsselskabet er ikke forpligtet til at kontakte entreprenøren (skadevolderen), når skaden ikke er dækket af forsikringen - og derfor må kunden selv må gøre det. Kommunen kan hjælpe borgerne med at oplyse, hvem der er bygherre på byggerierne i Køge Kommune.

I Køge Kommune har der i de senere år været talrige eksempler på borgere og husejere, der er kommet i klemme, efter at udefrakommende anlægsarbejder har skabt bygningsskadelige vibrationer, som gav skader på ejendommene.

Sådanne sager fra Ådalen i Ølsemagle og Bjerggade i Køge har været udførligt beskrevet i nærværende avis. Det har fået adskillige lokalpolitikere til at efterspørge ny lovgivning fra Christiansborg, der skal sikre, at forsikringsselskaberne i højere grad er forpligtet til at hjælpe forsikringstagerne.

Køge Byråd gør nu endnu et forsøg. I et nyt brev til boligminister Kaare Dybvad (S) skriver borgmester Marie Stærke (S) på vegne af samtlige byrådsmedlemmer:

- Det har vist sig, at borgere, der anmelder skader som følge af bygningsskadelige vibrationer til deres forsikringsselskab, ofte bliver afvist med henvisning til, at de selv må afklare forholdene med den ansvarlige bygherre eller dennes forsikringsselskab. Dette stiller borgerne i en rigtig dårlig situation, og der er derfor behov for, at der opstilles mere klare regler for, hvorledes forsikringsselskaberne skal behandle disse sager.

Svaret fra brancheorganisationen får nu også på et helt jordnært plan kommunen til at redigere den pjece, der opridser, hvordan berørte borgere kan få hjælp, når det ryster og støjer fra byggepladserne.

Det fortæller Niels Rolskov, der nu beder forvaltningen om at få tydeliggjort i informationspjecen, at forsikringsselskaberne som udgangspunkt ikke går ind i sager, hvor bygningsskadelige vibrationer forårsager skader på nærliggende bygninger.

Han venter, at den opdaterede pjece vil være klar inden for en overskuelig fremtid, og den kan blandt andet findes på hjemmesiden koege.dk/bygkøge