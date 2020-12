Fortrøstningsfuld tøjbutik: Januar er en rolig måned

- Det er ikke fedt, men januar er måske den bedste måned for os at have lukket i. Det er en rolig måned, hvor folk ikke plejer at handle så meget, så jeg får tid til at få styr på tingene, ryddet op i forretningen og lavet lidt online, siger indehaver Chattia Nørgaard.