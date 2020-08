Se billedserie - Jeg har verdens bedste job. Jeg er omgivet af mennesker, der brænder for det, de gør, og som kommer til FOF, fordi de gerne vil gøre noget, som de har lyst til, blive bedre til og ikke mindst for at være sammen med andre mennesker, siger Tine Scheye Koop (th.), der fejrer 20 år som forstander samtidig med, at FOF Køge Bugt fylder 60 år. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Forstander-rollen ligger i generne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forstander-rollen ligger i generne

Køge - 16. august 2020 kl. 05:25 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tine Scheye Koop er vokset op med FOF. For 45 år siden var det hendes mor, som var forstander for FOF i Køge. Nu kan hun selv fejre 20 års jubilæum, samtidig med at FOF Køge Bugt runder 60 år.

- Min mor begyndte som forstander for FOF Køge for 45 år siden. På det tidspunkt var jeg otte år. I begyndelsen havde hun kontor derhjemme, så jeg har haft en baggrund, hvor FOF-undervisere gik ud og ind af døren. Da jeg blev teenager, blev mine forældre enige om, at det var en meget god idé at få det kontor ud, for der var aldrig ro huset, fortæller Tine Scheye Koop.

Som voksen fik Tine Scheye Koop hurtigt gang i karrieren. Hun fik job som salgschef i Minolta, indtil hun blev gravid som 25-årig.

- Jeg kunne ikke få en dagplejeplads eller vuggestueplads. Så min mor foreslog, at jeg skulle geare ned i et år i stedet for at køre op og ned af Strandvejen i dyre biler, siger Tine Scheye Koop, der bor i Greve.

Derfor traf hun en beslutning om et karriereskift.

- Jeg startede hos min mor i FOF, hvor jeg skulle lave samarbejdsopgaver og starte projekter. At vende tilbage til FOF var lige som at komme hjem, og for hver dag, der gik, blev jeg mere og mere glad for at være der.

I mors fodspor Men kort efter blev Tine Scheye Koops mor desværre syg af brystkræft.

- Det gik hurtigt den forkerte vej. Vi havde nogle lange snakke om, hvad vi så gjorde. Jeg var salgschef igen, men jeg talte med vores formand, som sagde, at det var her jeg hørte til. Så stod jeg 27 år gammel med to små børn og med nøglerne til FOF.

Stor butik Med Tine Scheye Koop ved roret udvides FOF Køge Bugt som årene gik, hvor flere og flere kommuner nu bliver dækket af aftenskolen.

I dag underviser FOF Køge Bugt i Køge, Ishøj, Lejre, Greve, Solrød og Stevns kommuner, og Roskilde kom til sidste år.

- Min rolle er at lede og fordele. Det er en kæmpe organisation. Mange tænker, at når det er en aftenskole, er det noget, man laver i sin fritid, men jeg har 250 ansatte med undervisning og administration. Hundrede af dem er fuldtidsansatte og lever af at undervise inden for folkeoplysning, siger Tine Scheye Koop, der er medlem af både repræsentantskabet og hovedbestyrelsen for FOF i Danmark.

Hun lægger stor vægt på at kunne tilbyde så mange ansatte som muligt at kunne sammensætte et undervisningsskema, som gør det muligt at gøre FOF til en levevej.

- Det er en fordel, at FOF Køge Bugt dækker over syv kommuner. Når man kommer ind som underviser, begynder man måske med et hold eller to, men langsomt får man oparbejdet et netværk. Langsomt vokser efterspørgslen, efterhånden som kursisterne lærer underviseren at kende. Der gør vi alt, hvad vi kan for hjælpe med at markedsføre dem, så der bliver noget, de kan leve af, forklarer Tine Scheye Koop.

Faglighed i højsædet For det er væsentligt, at FOF Køge Bugt er en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække de bedste undervisere.

- For 30 år siden kunne man undervise, hvis man havde en interesse i mad for eksempel. Det kan man ikke i dag. I dag kræver det, at man har en faglig baggrund. Hvis man skal undervise i engelsk, kræver det, at man har en læreruddannelse.

For FOF er noget andet, end det var for 30 år siden.

- Man kalder FOF er en aftenskole, men 80 procent af det, vi laver er færdigt inden klokken 16. Man tænker, at det er noget, man sender sin mormor til, når hun ikke ved, hvad hun ellers skal lave. Men vores kursister er folk i 30'erne og 40'erne, der søger et socialt fællesskab og ønsker at blive klogere eller dygtigere til noget, siger Tine Scheye Koop.

FOF Køge Bugt er Danmarks 3. største afdeling af FOF.

Den 3. september klokken 14-16 er der reception, hvor FOF Køge Bugt fejrer sit 60 års jubilæum, samtidig med at man fejrer Tine Scheye Koops 20 år som forstander og 25 år som ansat i FOF. Det foregår i FOF's undervisningslokaler i Den Hvide By, Støberivej 1B i Køge.