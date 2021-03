- Eleverne mister jo alt på nær undervisningen, og ofte er man taget på efterskole for alt det, der ikke er undervisning, påpeger Lykke Larsen, der er forstander på Skovbo Efterskole. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Forstander for nedlukket efterskole: Eleverne betaler en høj social pris

Køge - 05. marts 2021 kl. 06:23 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

For cirka en uge siden sad efterskoleelever landet over og krydsede fingre for, at de endelig kunne komme tilbage til deres efterskole. Men for de fleste var det forgæves, for kun efterskoler i dele af Jylland måtte fra i går mandag byde sine elever velkommen igen.

På Skovbo Efterskole i Køge Kommune ærgrer man sig over, at de unge fortsat ikke må komme »hjem«.

- Det er en rigtig høj pris at betale for vores unge. Når man går på efterskole, har man ikke det sociale netværk hjemme i ens skoledistrikt. Det er på efterskolen, hvor man bor. Efterskolen er elevernes hjem, og at de ikke får lov at komme hjem, er en høj pris. Rigtig mange af vores unge er ensomme, og mange er taget på efterskole for at få en ny start, og det kan de ikke få lige nu, pointerer Lykke Larsen, der er forstander på Skovbo Efterskole, og fortsætter:

- Gad vide om efterskolerne når at genåbne sig selv? Flere og flere mistrives, når drømme brister og det sociale fællesskab, eleverne ønsker, ikke er en mulighed derhjemme.

Hvad tænker du om, at efterskoler i dele af Jylland må åbne, mens I fortsat ikke kan få eleverne tilbage?

- Det er rigtig ærgerligt. Jeg har selv talt med en familie, hvor sønnen bor på Nørrebro, og han kan godt komme tilbage på efterskole i Mariager, men når der er tale om en pandemi, giver det ikke meget mening. Man åbner kun nogle efterskoler, hvor eleverne valfarter til fra hele Danmark. Hvorfor så ikke bare åbne alle efterskoler? Hvad er forskellen?, spørger en undrende Lykke Larsen, der blev ansat som ny forstander på efterskolen den 1. august sidste år.

20 procent på efterskole Selvom eleverne på Skovbo Efterskole, der kalder sig selv en kristen efterskole med »store musiske og kreative ambitioner«, stadig får undervisning, er det slet ikke det samme, og forstanderen oplever, at de unges lyst til virtuel undervisning svinder ind.

- Vi kan godt mærke, at engagementet og motivationen ikke er lige så stor, som den var i de første par uger af januar. Vi mærker det på lysten til at have kameraet tændt, hvor meget de deltager i undervisningen, hvor meget de laver lektier, samt hvor kreative og opfindsomme de er. Her går det den forkerte vej, og derfor har vi nogle sårbare elever, der ikke kan mere. De får så lov til at komme og bo på skolen fire dage om ugen, fortæller Lykke Larsen.

Hvor meget mister eleverne, når de ikke kan være og bo på skolen?

- For hver dag der går, mister de rigtig meget. De mister jo alt på nær undervisningen, og ofte er man taget på efterskole for alt det, der ikke er undervisning. Om det er at kunne dyrke sport i hallen, spille musik i band, eller spise og bo sammen. Det er en meget høj social pris, de betaler, påpeger den 47-årige forstander og uddyber:

- Hvis man skulle sætte procenter på, er eleverne nærmest kun 20 procent på efterskole. Hvis man er folkeskoleelev, mister man selvfølgelig også noget socialt, men man bor ikke på skolen, så det betyder endnu mere for vores elever, at de skal sidde derhjemme.

Trofaste forældre Selvom de unge kun får undervisning derhjemme, betaler forældrene fortsat fuld pris for efterskoleopholdet. Politikerne på Christiansborg besluttede i foråret sidste år at give alle forældre et tilskud på 1.000 kroner om ugen for at nedsætte egenbetalingen, men kompensationen kommer først, når efterskolerne åbner igen, forklarer Lykke Larsen.

Først til den tid kan Skovbo Efterskole søge om kompensation og betale forældrene.

- Det er da ærgerligt, men vi har nogle trofaste forældre, som har sat penge til side, til at deres barn kan komme på efterskole, så det er i deres budgetter. Det er værre med de familier, som er ramt af corona og ikke har en indtægt, fortæller forstanderen.

Dem er der tre af på Skovbo Efterskole, og i de tilfælde har skolen lavet individuelle, økonomiske aftaler.

- De har det svært økonomisk på grund af corona, og de har svært ved at betale, så dem har vi lavet en ordning med. Vi skal ikke have elever, der stopper, fordi de ikke kan betale, fastslår Lykke Larsen.

På trods af corona og fjernundervisning mærker Skovbo Efterskole ikke nogen forskel, når det kommer til tilmelding af nye elever. Pladserne til det kommende skoleår 2021/22 er allerede fyldt op, og på det nuværende hold var der 105 elever, hvoraf fem er stoppet, fordi de havde svært ved det manglende fællesskab, fortæller forstanderen.

- Det handler om, at vi er en god efterskole, og forældrene og familierne vil os det stadig godt. Vi har 25 år på bagen, så der er en lang tradition for at tage på Skovbo Efterskole. Heldigvis.

Usikkerhed om test Når Skovbo Efterskole en dag åbner for sine elever igen, er der lagt op til jævnlige test af både elever og medarbejdere. På de jyske efterskole, som allerede har åbnet dørene, er der krav om to ugentlige test. Hvis en elev ikke vil testes, kan denne i udgangspunktet ikke få undervisning på skolen.

Spørger man Lykke Larsen, er det ikke et problem, at der krav om ugentlige test.

- Jeg synes, det er helt i orden. Mange af vores elever har været testet mange gange allerede, og jeg tror, at eleverne er klar til næsten hvad som helst for at komme tilbage, siger hun.

Forstanderen fortæller, at efterskolen afventer konkrete retningslinjer for, hvordan man til den tid skal teste sine elever. Umiddelbart lyder det, at testene både kan ske i de unges fritid eller på skolen. Usikkerheden til trods ser Lykke Larsen og eleverne med forventningens glæde frem til en kommende genåbning, som kan blive en realitet om godt og vel to uger.

I aftalen om genåbning fra sidste uge står der nemlig, at politikerne vil se på muligheden for, at efterskoler og højskoler kan åbnes i hele landet fra den 15. marts, hvis ikke smittetallet går den helt gale vej.

- Vi er klar til at åbne, og så må finde ud af, hvordan vi gør med test. Indtil videre afventer vi en udmelding om, hvordan vi konkret skal gøre, fortæller Lykke Larsen.

Hvad vil det betyde for eleverne, hvis de kan komme tilbage til skolen igen om godt og vel to uger?

- Det vil være en verden til forskel. Det er alt, hvad de går og håber på og drømmer om. Det vil være en af de største gaver, de kunne ønske sig lige nu, for i øjeblikket er de lidt i ingenmandsland. Det er hårdt for dem, understreger forstanderen.