Første etape af omfartsvejen øst om Borup blev indviet tilbage i december ved en mindre ceremoni, og nu ligger et længere dispositionsforslag klar, som kaster lys over blandt andet trafiksikkerhed- og støjproblematikker ved de kommende og sidste etaper. Foto: Anders Fallesen

Forslag til færdiggørelsen af omfartsvej ligger klar

Ingeniørfirmaet Niras har således udarbejdet en række beregninger, som kaster lys over blandt andet støjproblematikker samt, hvordan vejen på bedst mulig vis krydser landsbyen Ørninge. Netop dette har været genstand for megen debat i de forgangne år, og i det nye dispositionsforslag skitseres fire mulige løsninger; etableringen af en rundkørsel, en vejbro, en stibro eller et vejkryds med fire ben og kanalisering (etablering af svingbaner fx, red.).

