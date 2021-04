Forslag om at give gavekort på 1000 kroner til kommunens ansatte

Køge Kommune skal bruge 5,3 millioner på gavekort til medarbejderne, som de kan bruge på oplevelser. Det er borgernes penge, lyder kritik fra De Radikale. Foto: Katrine Wied

24. april 2021 Af Katrine Wied

Køge Kommune skal bruge 5,3 millioner kroner til at give hver enkelt af kommunens ansatte et gavekort på 1000 kroner til restaurantbesøg, hotelovernatning og kulturelle oplevelser. Sådan lyder et forslag, som byrådet skal tage stilling til på mandag.

Gavekortet skal gives som en anerkendelse for medarbejdernes indsats under coronakrisen.

Forslaget kom på bordet efter, at økonomiudvalget i tirsdags drøftede en ansøgning fra Connect Køge og Køge Handel om en bevilling fra kommunen på 514.500 kroner til aktiviteter i Køge og Borup, som skal være med til at genstarte handel og turisme i Køge-området efter coronanedlukningen.

Men i stedet ønskede et flertal i økonomiudvalget at drøfte muligheden for at give kommunens 5200 medarbejdere et gavekort, som kan bruges inden for en radius af 30 kilometer fra Køge Torv.

Ny gavelov Det er blevet muligt efter, at Folketinget som en del af finanslovsforliget for 2021 har åbnet for, at både private og offentlige arbejdsgivere kan give et skattefrit gavekort til deres medarbejdere på op til 1200 kroner. Formålet med gavekortet er at påskønne medarbejdernes indsats under coronakrisen og samtidig støtte restauranter, hoteller og kulturliv.

Enhedslistens Niels Rolskov synes, at det er en god idé.

- Det er en god kombination, hvor vi viser vores respekt for det kæmpe arbejde, vores personale har gjort under coronakrisen, samtidig med at vi laver et målrettet boost af det lokale oplevelsesliv, siger han.

Han mener, at kommunen slår to fluer med et smæk ved at give et gavekort til medarbejderne.

- I foråret sidste år brugte vi penge på de ældre og på de unge. Nu går vi lidt bredt ud ved at lade medarbejderne vælge, hvad de vil bruge pengene til inden for vores lokale oplevelsesliv. Den del af det lokale erhvervsliv, der har haft hårdest, er restauranter, værtshuse og biografer. De andre har forhåbentlig haft hjælpepakker, der kan hjælpe dem. Den enkelte borger, der har mistet sit arbejde, kæmper vi for på andre måder i Folketinget, siger Niels Rolskov.

R: Borgernes penge Men de Radikales byrådsmedlem, Mette Jorsø, synes slet ikke, at det er så god en idé med et gavekort til kommunale medarbejdere.

- Det er et meget kildent forslag. I alle typer virksomheder vil man gerne give sin medarbejder en gave, men man må sige, at der er mange, som har gjort en kæmpe stor indsats gennem det sidste år, både kommunalt-, statsligt- og privat ansatte folk. Jeg ville ønske, at man kunne give en erkendtlighed uanset, hvor man er ansat henne. Men sådan er verden bare ikke skruet sammen. Det bliver en svær én at få hjem, vurderer Mette Jorsø, som mener, at kommunen vil få et forklaringsproblem over for blandt andet privatansatte borgere og over for selvstændige, som har måttet kæmpet en hård kamp for at beholde deres virksomhed.

Pengene til gavekortet vil ifølge forslaget blive finansieret som en tillægsbevilling 5,3 millioner kroner, der bliver taget af Køge Kommunes kassebeholdning.

Det er problematisk, mener Mette Jorsø.

- Det vil jeg have rigtig svært ved at sige ja til, for det er skatteborgerne, der betaler gildet. Det er deres penge. Vi er alle sammen blevet bedt om at vise samfundssind. Det har vi også gjort. Alle har måttet leve med den svie og smerte, der har været under coronakrisen. På den måde vil det være en torn i øjet på de privatansatte eller virksomhedsejere, hvis vi giver disse penge til kommunens egne medarbejdere, siger Mette Jorsø.

Der er mange, som har betalt en høj pris for coronakrisen, påpeger hun.

- Hvad med de unge. De har lidt et kæmpe tab og afsavn. Skulle vi så sige, at dem under 18 skal have et gavekort. Det vil være svært at differentiere det, påpeger Mette Jorsø.

Kassen betaler Gavekortet vil ikke komme butikkerne i Køge eller Borup til gode, for ifølge Folketingets beslutning må de skattefrie gavekort ikke købes hos en handelsstandsforening, hvis det så også vil kunne bruges i en tøjforretning eller hos en isenkræmmer.