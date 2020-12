Jeppe Lindverg (LA) vil oprette er særligt udvalg i byrådet, der skal styrke erhvervsindsatsen efter dårlig placering til Køge Kommune i DI?s undersøgelse og erhvevsklima.Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Forslag fra LA: Udvalg skal få Køge i top 10

Køge - 02. december 2020 kl. 16:03 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Efterdønningerne af mandagens offentliggørelse af årets erhvervsklimaundersøgelse har endnu ikke lagt sig i Køge, hvor skuffelsen over en lunken 37. plads er stor.

Der er behov for at styrke indsatserne, mener også Liberal Alliance, som nu vil nedsætte et såkaldt 17 stk. 4-udvalg, som skal granske detaljerne og undersøge mulighederne for at få bragt Køge Kommune op i top 10 på Dansk Industris rangering af kommunernes erhvervsklima.

Det oplyser LA i en pressemeddelelse, hvori byrådsmedlem Jeppe Lindberg udtaler:

- Det er ærgerligt at se Køge falde tilbage i DI's undersøgelser, og specielt da det er nogle ret specifikke ting, vi går tilbage på. Derfor har Liberal Alliance tirsdag bedt Økonomiudvalget om tilladelse til at starte et 17.4-udvalg, der skal se på, hvordan vi laver en bred plan for at komme i top 10. Og bliver der, udtaler Lindberg og fortsætter:

- Det er vigtigt for Køge Kommune, at vi har et velfungerende erhvervsliv, der skal fokusere på at drive og udvikle deres virksomheder og bruge så lidt tid som muligt på at bekymre sig om blandt andet byggesagsbehandling, lyder det fra Jeppe Lindberg.

Bedre grundlag Han fortæller desuden, at drøftelserne på gårsdagens økonomiudvalgsmøde blev, at man forbereder en temadrøftelse til et ØU-møde i januar for at skabe et bedre beslutningsgrundlag.

- Det er jeg tilfreds med, for så kan vi komme bredere rundt om det end Dansk Industris medlemmer alene, konstaterer Jeppe Lindberg.

Sidstnævnte med henvisning til, at i alt 94 lokale virksomheder, der samlet set repræsenterer 4000 arbejdspladser, har deltaget i DI-undersøgelse, som danner grundlag for erhvervsklimaopgørelsens resultater for Køge.