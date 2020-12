Forslag: Rygning forbudt på hjemmearbejdspladsen

- Vores erfaring er, at det kører godt de steder, hvor det er blevet indført, og at vi ikke hører mere om det efterfølgende. Det er selvfølgelig vigtigt, at man tager en god diskussion om det, og at man involverer alle parter. Der vil altid være nogen, der er kritiske, og som mener, at man fjerner en veletableret rettighed. Nogle vil også være bange for, at det er en skjult effektivisering og et forsøg på at skabe produtivitetsstigning. Men vi mener, at man bør sikre, at der fortsat kan afholdes hyggelige pauser, og at det fortsat skal være legitimt for medarbejderne at holde dem, siger Niels Them Kjær.