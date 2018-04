Se billedserie Skoleeleverne fra Borup skulle blandt andet tælle årringene i et stykke træ. Foto: Simon de Visme

Forskningens Døgn: Skoleelever tester tiden

Køge - 28. april 2018 kl. 12:03 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom stilhed normalt er normen på et bibliotek, var lydbilledet noget mere larmende, da elever fra en 6. klasse torsdag gæstede Borup Bibliotek. Her var klassen fra den lokale skole samlet i forbindelse med den landsdækkende videnskabsfestival »Forskningens Døgn«, som finder sted hvert år med events, foredrag og undervisningsforløb.

På biblioteket i Borup løb to piger lidt rundt mellem rækkerne af bøger for at få pulsen op og herefter var det tilbage til bordet for at måle pulsen og sammenligne med et dyr.

- Du er en ged!, grinede en af pigerne.

Eleverne fra Borup Skole var inddelt i en række grupper, som alle skulle løse forskellige opgaver. Et sted skulle skoleeleverne forsøge at bygge en dinosaur med forskellige knogler, et andet sted skulle årringene i et stykke træ tælles, mens det et tredje sted handlede om placere forskellige historiske jordlag i den rigtige, tidsmæssige rækkefølge.

Det er Skoletjenesten på Statens Naturhistoriske Museum, Forskningens Døgn og Biblo.dk, der sammen har skabt undervisningsforløbet, som leder eleverne på mellemtrinnet gennem begrebet tid. Målet er, at aktiviteterne skal skabe en videnskabsfunderet forståelse for det ellers flygtige tidsbegreb.

- De skal lære at reflektere over, hvad tid er, og samtidig handler det om at få dem ud af de vante rammer på skolerne og væk fra borde, stole og bøger, fortæller Jacob Kobbernagel, der er bibliotekar på KøgeBibliotekerne.

Han stod torsdag eftermiddag for at guide de nysgerrige elever fra Borup rundt mellem de forskellige poster på biblioteket, hvilket han sammen med andre bibliotekarer har gjort ni gange de seneste uger i forbindelse med Forskningens Døgn.

- De fleste børn synes, at det er rigtigt spændende. Specielt opgaven hvor man er med til bestemme over en dinosaur og styre dens liv, siger Jacob Kobbernagel.

I den pågældende opgave sad en gruppe af elever koncentreret og læste historien om dinosauren, hvori der skulle træffes beslutninger undervejs, blandt andet om der var tale om en kød- eller planteæder.

Generelt er formålet med Forskningens Døgn, at hylde forskningens helt grundlæggende element af nysgerrighed, etablere mødesteder for forskere og befolkning og sætte fokus på, hvordan forskning og innovation er med til at løse samfundets udfordringer.