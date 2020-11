Forsinket millionprojekt: Derfor må du vente endnu fire år

Hvor lang tid kan det egentlig tage at bygge sådan en smule tunnel?

Det har været den gennemgående holdning i flere indlæg efterhånden som ønsket om at få færdiggjort underføringen i Køge er blevet mere og mere udtalt.

Siden Køge Kyst, for nogle år siden, blev færdig med det foreløbige arbejde, der handlede om at få støbt et fundament under jernbaneforbindelsen, kendt som Køges »Berlinmur«, har flere givet udtryk for, at nu handlede det bare om at få gravet et hul på hver side af jernbanen.