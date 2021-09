Se billedserie - Den Grønne Planet virker som et sted, hvor man gerne vil være barn, sagde børneudvalgsformand Pernille Sylvest i sin tale ved den officielle indvielse af institutionen Den Grønne Planet på Parkvej. Foto: Martin Rasmussen

Forsinket indvielse af Køges nye institution

Køge - 01. september 2021 kl. 07:46 Af Martin Rasmussen

Børn og pædagoger har for længst taget hul på hverdagen i Køge Kommunes nye institution, Den Grønne Planet, men coronanedlukningen stod i vejen for at holde en rigtig indvielse af institutionen på Parkvej, da den åbnede i begyndelsen af året.

Det fik man til gengæld gjort noget ved i sidste uge, da Køge Kommune holdt officiel åbning i institutionen torsdag eftermiddag, hvor leder af Den Grønne Planet Marianne Toftelund Hansen bød velkommen, og både børneudvalgsformand Pernille Sylvest og formanden for byrådets teknik- og ejendomsudvalg, Erik Swiatek holdt taler.

- Det glæder mig særligt at se, hvor godt I er kommet i mål med at skabe et dagtilbud, hvor man tydeligt ser børneperspektivet blomstre med mange små oaser og værksteder til børnene. Jeg har det i hvert fald sådan, at Den Grønne Planet virker som et sted, hvor man gerne vil være barn, sagde Pernille Sylvest ved receptionen, som blev indledt i institutionens musiklokale, mens børnene løb og legede på den rummelige legeplads uden for vinduerne.

Der er i alt 85 børn tilmeldt institutionen i dag, så efter en lidt stille start i den på mange måder usædvanlige coronatid i starten af året, så er der ved at komme godt gang i tilmeldingerne af børn i både vuggestue- og børnehavedelen. I alt er der plads til 168 børn fordelt på seks vuggestue- og fire børnehavegrupper.

- Huset er stadig nyt, og selv om ikke alle forældre i området kender til stedet endnu, så er det glædeligt at se, hvordan huset er ved at blive fyldt op med nye børn. Traditioner opbygges, og de børn og forældre, der starter her fra begyndelsen, vil jo være med til at forme den fremtid, som Den Grønne Planet skal drives i, sagde Pernille Sylvest i sin tale.

Den Grønne Planet blev etableret som en af de nye dagtilbud, som skal være med til at dække det stigende pasningsbehov i Køge Kommune, hvor man oplever en markant nettotilflytning i disse år. Det særlige kendetegn ved Den Grønne Planet er - som navnet også antyder - en profil med rødder i naturen, udelivet og bevægelse. Naturen er den røde tråd igennem hele huset, idet inspirationen til alt lige fra legepladsen til stuernes indretning og stuenavne er fundet i naturen.

- Ejendommen har kostet Køge Kommune 50 millioner kroner fordelt på købesum samt bygge- og anlægsarbejder. Det er mange penge, men når jeg ser det færdige hus, så synes jeg, at kommunen har fået meget for pengene. Her er masser af plads både inde og ude til at skabe gode og trygge rammer for børnene, sagde Erik Swiatek med henvisning til den godt 2000 kvadratmeter store institution, som råder over mere end 13.000 kvadratmeter udearealer.