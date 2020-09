Der mangler en betydelig mængde dokumentation i forbindelse med byggeriet af Køge Idrætsparks hal 3. Derfor lukker kommunen nu hallen og udskyder den ellers længe ventede åbning. Billedet er fra en rundvisning for blot ti dage siden. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen Foto: Daniel Rosenaa

Forsinket igen: Idrætsparkens kronjuvel afsløret som klamphuggeri

Køge - 14. september 2020 kl. 10:46 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køge Idrætsparks længe ventede hal 3 blev for blot ti dage siden vist frem for offentligheden, og hallen var umiddelbart snublende tæt på at blive taget i brug. Men nu viser det sig, at der er store problemer med manglende kvalitetssikring, og frygt for sikkerheden gør, at Køge Kommune nu lukker hallen ned og udskyder åbningen.

Udover en række eksempler på mindre byggesjusk har det vist sig umuligt at fremkomme med en betydelige mængde dokumentation - heriblandt for statikken, som er garantien for, at bygningen ikke slår revner.

Det skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse.

- Vi har sikkerheden i højsædet. Forud for risiko for kraftig efterårsblæst og eventuelt snefald, agerer vi i rette tid og lukker hallen ned, siger Erik Swiatek (S), der er formand for Teknik- og Ejendomsudvalget i Køge Kommune, i pressemeddelelsen.

Skeletterne vælter ud af skabet Arbejdet med den 4200 kvadratmeter store hal, der skal være hjemsted for et hav af foreninger og danne ramme om større sportsbegivenheder, messer, eventuelle koncerter og ikke mindst breddeidrætten, blev tidligere på året ramt problemer, efter at totalentreprenøren Dansk Halbyggeri indgav konkursbegæring i januar måned.

Herefter overtog Køge Kommune og Køge Hallerne ansvaret for at færdiggøre hal 3 med en forventning om, at man relativt problemfrit kunne komme i mål. Nu viser det sig, at problemerne og manglerne er langt større end forventet.

- Dansk Halbyggeri har lavet en dårlig byggestyring og har haft absolut ingen kvalitetssikring. Vi havde håbet på muligheden for at kunne rette op på det, men jo længere vi er kommet, desto flere skeletter har vist sig at være i skabet. Så det er med stor beklagelse, at vi endnu en gang må konstatere, at hal 3 er forsinket, siger Erik Swiatek.

Må aflyse arrangementer Byggeriet var ellers relativt langt fremme, nye fagentrepriser blev indgået og arbejdet fortsatte. Undervejs er det dog blevet klart, at det efterslæb, Dansk Halbyggeri efterlod, er mere omfattende, end frygtet, skriver Køge Kommune.

De seneste måneder er der foretaget en lang række forbedringer, og i juli fik bygherrerne en midlertidig ibrugtagningstilladelse til hallen. Men der mangler fortsat tilstrækkelig dokumentation, og ved udsigten til efterårsstorm eller sne, som vil belaste bygningen ekstra, vælger kommunen nu at lukke hallen ned, indtil den nødvendige dokumentation foreligger og et ekstra forstærkningsarbejde er gennemført.

Arbejdet skal forstærke samlingen af stål og beton ned mod fundamentet.

- Det koster penge og tid. Hvor meget, kan vi ikke sige præcist endnu, men jeg håber meget, at vi kommer i mål i år, siger Erik Swiatek.

Formand for Køgehallerne, Kai Jensen, ærgrer sig på lige fod over den tidligere entreprenørs manglende grundighed.

- Det er dybt frustrerende. Men nu må vi ind på et ordentligt spor, selvom det desværre betyder, at en række arrangementer må flyttes eller aflyses. Det er meget ærgerligt, men dokumentationen skal selvsagt være i orden, siger formanden i pressemeddelelsen.

I den kommende tid skal kommunen sammen med rådgiver afdække, hvad der helt konkret skal til for at skaffe den fornødne dokumentation. I samme ombæring er bygherrerne i gang med en vurdering af muligheden for at tage yderligere juridiske skridt mod konkursboet efter Dansk Halbyggeri.

