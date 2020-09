I mandags meldte Køge Kommune og Køgehallerne i fællesskab ud, at man straks lukkede ned for aktiviteten i den nye hal 3 i Køge Idrætspark, da den fornødne dokumentation ikke var på plads for at kunne få den endelige ibrugtagningsgodkendelse. Nu skal der postes flere millioner i oprydningsarbejdet efter hovedentreprenørens konkurs. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Forsinket hal 3 giver ekstra millionregning til kommunen

Hvor slemt er det? Hvad er tidshorisonten for at få løst problemerne, så hallen for alvor kan tages i brug, og hvad er det konkret der mangler for at byggeriet kan blive godkendt?, har flere givetvis spurgt sig selv om.

Tvivlen har i nogen grad hersket, efter at kommunen og Køgehallerne forleden måtte lukke ned for brugen af den nye hal 3.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her