Forsinket daginstitution er dårligt nyt for den pressede kapacitet

Køge - 14. maj 2020 kl. 15:02 Af Simon de Visme

Vuggestuer og børnehaver i store dele af Køge Kommune har de seneste år oplevet et stort pres på pladsen på grund af et stigende antal børn. Derfor har de lokale politikere af flere omgange forsøgt at udvide den trange plads med en række tiltag, og i de kommende år skal der etableres i alt fire nye dagtilbud i den østlige del af kommunen, hvor presset er størst.

Det første projekt drejer sig om en række ejendomme på Parkvej, der omdannes til en større daginstitution med mindre enheder og efter planen skal huse omkring 180 vuggestue- og børnehavebørn. Byggeriet kan ifølge forvaltningen stå klar til at modtage børn i januar 2021.

Mindre godt går det for et andet kommende integreret dagtilbud, som skal bygges i Søndre/Hastrup-området. Efter den oprindelige plan skulle institutionen være klar til august næste år, men det kommer ikke til at ske.

Byggeriet kræver nemlig en ny lokalplan for området, og den er blevet forsinket, da der er et stort pres på planafdelinger. Lokalplanen forventes først godkendt i begyndelsen af 2021, forklarer forvaltningen, hvorefter der skal søges byggetilladelse. Derudover har coronakrisen gjort situation værre, da der i disse tider ikke kan afholdes borgermøder. Det forlænger tidsplanen med en måned.

Alt i alt vil det betyde, at det første af to nye dagtilbud i Søndre/Hastrup-området først forventes at stå klar i løbet af maj eller juni 2022. Godt og vel ti måneder senere end planlagt, fremgår det af sagen fra Børneudvalget.

Usikre scenarier Ifølge forvaltningen betyder det, at der fortsat bliver pres på daginstitutionernes kapacitet, og pladsmanglen bekymrer. For selvom der er flere muligheder for at afbøde presset, så kan de få negative konsekvenser for børnene.

Eksempelvis kan man »merindskrive« børn i andre institutioner. Det betyder, at der kommer flere børn, end de enkelte vuggestuer eller børnehaver reelt har plads til. Og selvom normeringen følger med børnene, så kan det være svært at skabe det samme pædagogiske miljø, påpeger forvaltningen.

- Vi kan nok godt få plads til alle børnene, men det pædagogiske kan lide under det, hvis der er for mange børn og for meget støj. Også selvom der er flere pædagoger, fortæller Henrik Laybourn, der er direktør for Børne- og Uddannelsesforvaltningen i Køge Kommune.

Han fortæller, at konsekvensen af den forsinkede daginstitution også kan blive, at man må oprette såkaldte skovgrupper, så børnene i højere grad køres rundt og sendes ud på ture.

- Vi må prøve at få plads til børnene, og måske kan Parkvejen aftage nogle, men presset bliver størst i de første måneder af året, og da institutionen tidligst åbner i maj, bekymrer det os lidt. Det værste, der kan ske, er, at børnene skal køres rundt til andre ting, eller at vi må sætte pavilloner op, fortæller Henrik Laybourn.

Derfor har de lokale politikere sat direktøren og resten af forvaltningen i gang med hurtigt at undersøge en alternativ plan for at håndtere den midlertidige udfordringen af kapaciteten. Allerede på næste måneds udvalgsmøde skal en foreløbig plan ligge klar.

- Vi skal se konkret på, hvad de seneste prognoser sagde, hvad kapaciteten siger, og hvordan belastningen er. Men det er klart, at når det er så tidligt, og vi skal forsøge at gøre det inden for budgettet, så bliver det med en vis usikkerhed og med forskellige usikre scenarier. Vi kan ikke ramme helt plet lige nu, understreger Laybourn.

- Drønærgerligt Mens den seneste befolkningsprognose ligger nogenlunde på samme niveau som tidligere, er det som beskrevet den forsinkede institution, som vil betyde fortsat pladsmangel, specielt i Køge Midt-området. Og det ærgrer ikke overraskende Pernille Sylvest, som er formand for Børneudvalget.

- Det er drønærgerligt, for den nye institution har ligget i planerne i lang tid, siger hun.

Udvalgsformanden stiller nu spørgsmål om, hvorvidt kommunen burde ansætte flere medarbejder til at håndtere udarbejdelsen af lokalplanerne.

- Der bliver bygget rigtig meget i Køge, så der skal laves mange tidskrævende lokalplaner. Derfor kommer vi ind i den rækkefølge, som opgaverne ligger i, så spørgsmålet er, om man skulle ansætte en mere, så puklen ikke bliver så stor. Den overvejelse kan byrådet gøre, pointerer Sylvest.

Hun peger på, at politikerne som nævnt har bedt forvaltningen undersøge, hvilke alternative løsninger der kan komme i spil for at tage hånd om de børn, som skulle være startet i den nu forsinkende daginstitution. Herefter skal politikerne drøfter de mulige løsninger på udvalgsmødet i juni.