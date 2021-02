Marie Stærke håber, at flere butikker og restauranter snart kan åbne igen, ligesom hun gerne ser de ældste elever tilbage i skolerne. Men en genåbning kræver, at sundhedsvæsenet kan bære det, understreger borgmesteren i Køge Kommune. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Forsigtig borgmester håber på genåbning og afventer myndighederne

Køge - 18. februar 2021 kl. 11:17 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Både skoler, højskoler, efterskoler og små butikker skal have lov til at genåbne under kontrollerede former og med øget test, så længe smitten ikke løber løbsk den kommende tid. Sådan lød det i går onsdag fra SF's formand Pia Olsen Dyhr til dr.dk.

Dermed lægger partiet sig op af de borgerlige partier, der presser på for, at regeringen skal åbne samfundet - herunder skolerne - endnu mere op fra den 1. marts. Spørger man Marie Stærke (S), er hun lidt mere forsigtigt i sin udmelding, selvom Køge Kommunes borgmester slår fast, at hun håber, man snart igen kan åbne samfundet mere.

- Jeg forstå godt ønsket, og jeg tror alle går og drømmer om, at mere kunne åbne, men jeg er ikke virolog, og jeg læner mig op ad, hvad sundhedsmyndighederne siger. Hvis man kan åbne mere med endnu mere test, må partierne på Christiansborg tale sammen om det med sundhedsmyndighederne, siger Stærke.

Selv drømmer hun om at se kommunens butikker, caféer og restauranter åbne igen, for der er »meget tomt i gaderne«, ligesom borgmesteren kan mærke de unge og store skolebørns trang til at komme tilbage.

- Derfor håber jeg også, at vi kan åbne snart, og hvis det kan lade sig gøre med langt flere test, så er vi klar til at påtage os den opgave. Men først og fremmest ligger det hos partierne på Christiansborg og sundhedsmyndighederne, for det vigtigste er sundheden og vores sundhedsvæsen, understreger Marie Stærke.

Bekymret for de unge Hun bakker op om, at en yderligere genåbning af samfundet vil kræve decideret krav om øget test.

- Lidt karikeret er det noget for noget. Hvis man gerne vil åbne mere, er det også fair nok, at der kan stilles krav om flere test, så længe vi ikke ved mere om, hvordan epidemien udvikler sig. Vi er nødt til at have den under kontrol, og derfor er vi nødt til at teste mere, siger borgmesteren.

Flere politikere - heriblandt Mads Andersen (K), formand for Skoleudvalget - har peget på, at det kan være mere sundhedsskadeligt for de ældste skoleelever at blive hjemme end risikoen for at sende dem tilbage i skole. Hvad tænker du om det?

- Jeg bekymrer mig også om de unge menneskers trivsel, og det gør rigtig ondt at se folk, jeg kender privat, eller høre fra faglige kredse, hvor ondt det gør på unge mennesker, så derfor bør de være førsteprioritet, mener Marie Stærke og uddyber:

- Men det skal også holdes op imod sundhedsvæsenet, der skal kunne bære en risiko for større smittespredning, for det vil givetvis komme til at ske, ligesom det gjorde først på efteråret sidste år blandt de unge mennesker. For de er jo unge mennesker, der krammer, er nære og savner hinanden, og det forstår jeg godt, men det nytter heller ikke noget, hvis sundhedsvæsenet knækker, for så falder det hele. Det handler ikke kun om de unge men om hele samfundet.

Frygter nye udbrud Et andet forslag i forbindelse med en kommende genåbning af samfundet, som flere partier på Christiansborg har argumenteret for, er idéen om at åbne mere på et regionalt og kommunalt plan, så de kommuner med meget lave smittetal, kan åbne mere først.

Den logik kan Marie Stærke godt følge - specielt på regionalt plan - men hun peger også på, at epidemien »ikke kender kommunegrænser«.

- Jeg kunne godt forestille mig, at det ville være svært at gennemføre rent praktisk, hvis man eksempelvis bor i en åben kommune, men har et arbejde i anden og lukket kommune med mere smitte. Jeg ville i hvert fald være meget bekymret for, hvad det betød for Køges smittespredning, hvis vi åbnede meget, og smitten samtidig steg i vores nabokommuner, siger borgmesteren.

Hun frygter en gentagelse af efterårets smittespredning, hvor smitten blandt andet steg i Køge som følge af udbrud i nærliggende kommuner.

- Det kan sagtens ske igen, især med de nye mutationer. Så jeg er nok ikke så skråsikker om genåbningen, som jeg har hørt nogle andre politikere være. Vi bør i højere grad læne os op af sundhedsmyndighederne, og det har jeg også tillid til, at politikerne på Christiansborg gør. Men vi er selvfølgelig klar, hvis vi skal åbne mere, og det håber jeg, vi kan, siger Marie Stærke.

Afventer beregninger Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ville onsdag ikke love noget, men ministeren vurderer, at der er håb for, at der kan åbnes yderligere for samfundet den 1. marts.

- Vi afventer de beregninger, som vores matematiske eksperter sidder og kigger på. Noget bliver nok landsdækkende, noget bliver regionalt eller lokalt. Men vi er nødt til at respektere, at der skal være plads til det under epidemien, så jeg kan ikke sige det endnu, siger han til dr.dk.