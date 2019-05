Se billedserie Frank Poulsen og hans forsamlingshus fik markant opbakning ved et borgermøde i starten af 2018, hvor beskeden til Køge Kommune har helt klar: »Hjælp ham!«. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Forsamlingshuset Zone i Borup kan snart åbne igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsamlingshuset Zone i Borup kan snart åbne igen

Køge - 07. maj 2019 kl. 13:02 Af Lars Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For over to år siden stod der følgende i DAGBLADET Køge en dag i marts:

»For over fire år siden fik Frank Poulsen den ide at omdanne den tidligere Falck-station i Borup til et nyt forsamlingshus. Men det viste sig at være lettere sagt end gjort.

Selve ombygningen og indretningen af den gamle Falck-station til et nyt selskabslokale gik nogenlunde smertefrit, men så gik der brok i den.

Med et par af stedets naboer som drivkraft blev der samlet underskrifter ind, og inden Køge Kommune skulle tage stilling til den endelige tilladelse til projektet, blev der afleveret 28 protestunderskrifter fra naboerne.

Det gjorde indtryk på politikerne, og projektet hang tilsyneladende i en tynd tråd, men så skete der noget.

Det tavse flertal i Borup valgte at lukke munden op, og stille og roligt opstod der en meget stor opbakning til Frank Poulsen og hans idé.

Dels fordi den ville kunne bringe nyt liv til en hensygnende bymidte i Borup, og dels fordi flere af de naboer, der oprindeligt havde skrevet under på protesten, følte sig ført bag lyset, da de først fik snakket med Frank Poulsen og set nærmere på den gamle Falck-station.

Det førte i løbet af foråret sidste år til, at der blev afleveret en ny omgang underskrifter til Køge Kommune. Denne gang med hele 329 underskrifter, der bakkede op om Frank Poulsen og hans projekt.

Og lørdag den 11. marts 2017 blev så dagen, hvor Frank Poulsen endelig kunne se sin drøm gå i opfyldelse«.

Men, men - det skulle hurtigt vise sig, at drømmen om at drive forsamlingshuset Zone på Bækgårdsvej langt fra var gået i opfyldelse.

De utilfredse naboer gav nemlig ikke op, og en klage til Planklagenævnet resulterede allerede den 30. juni 2017 i, at Frank Poulsen måtte lukke forsamlingshuset igen.

Køge Kommune havde nemlig - ifølge Planklagenævnet - begået en klokkeklar fodfejl ved at give Frank Poulsen dispensation fra den lokalplan, der omfatter området på Bækgårdsvej.

Planklagenævnet henviste blandt andet til, at der i lokalplanen står: »Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på en ejendom i området drives en sådan virksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder under

forudsætning af, at virksomheden drives af den, der bebor ejendommen, og at virksomheden ikke medfører ulemper for de omboende«.

Det fik Frank Poulsen til at undre sig over, at der i årevis har ligget en Falck-station på adressen, men den indvending blev fejet til side med en forklaring om, at den var der aldrig blevet klaget over.

Zone blev lukket, og Frank Poulsen måtte gå den tunge gang og aflyse en lang række aftaler om udlejninger til blandt andet konfirmationer og andre fester.

Afgørelsen vakte dog ikke lige stor begejstring rundt omkring i lokalsamfundet i Borup, og blandt en række byrådsmedlemmer var der også opbakning til Frank Poulsen og hans projekt.

Det blev derfor i august 2018 - over et år efter lukningen af Zone - besluttet i Klima- og Planudvalget, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området omkring Bækgårdsvej 14, der lovliggør, at der drives forsamlingshus på adressen.

Det lokalplanforslag er netop blevet vedtaget i udvalget og sendes nu i offentlig høring fra starten af juni.

Der står direkte i forslagets formålsparagraf, at »Køge Byråd ønsker at give mulighed for at drive forsamlingshus på Bækgårdsvej 14 i Borup og har derfor besluttet at udarbejde lokalplan for ejendommen, der giver mulighed for denne anvendelse«.

Samtidig tages der hensyn til de utilfredse naboer, idet der kun må arrangeres 15 fester og lignende pr. år med et sluttidspunkt efter kl. 22.00.

Politikerne er dog godt klar over, at det stadig er en sag, der har stor bevågenhed i lokalområdet, og derfor arrangeres der et borgermøde i Borup tirsdag den 18. juni kl. 19.00.

Lokalplanforslaget skal desuden endeligt godkendes i Økonomiudvalg og Byråd sidst i maj måned.

DAGBLADET Køge har inden redaktionens deadline forgæves forsøgt at få en kommentar til sagen fra Frank Poulsen.