Fornemt men desværre kortvarigt besøg i Køge Havn

- Normalt ville vi jo have gjort opmærksom på vores ankomst i god tid og have inviteret byens borgere ombord på skibet for at hilse på eleverne og besætningen, men det kan desværre ikke lade sig gøre på dette års togt på grund af corona, forklarer Asser Amdisen, der er direktør for Stiftelsen Georg Stages Minde.