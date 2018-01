Der har været høj bølgegang i diskussionen om udviklingen af Køge Marina og en af de gamle formænd på havnen påpeger, at det går for stærkt med at få enkeltprojekter realiseret.

Formand: Udviklingen går for hurtig

Køge - 03. januar 2018 kl. 16:00 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det går for stærkt med enkeltprojekter på Køge Marina og måske skal sammensætningen af Brugerrådet gentænkes.

Det mener den afgående formand for Køge Sejlklub, en af de største foreninger på Køge Marine. Han er efterhånden blevet 70 år og går af i slutningen af måneden. I forbindelse med den aktuelle diskussion om et nyt vandrehjem og den generelle udvikling af Køge Marina vil Arne Fabricius Madsen dog gerne ytre sin helt personlige holdning til situationen:

- Jeg er slet ikke imod en udvikling af Køge Marina, men jeg er imod den knopskydning, der har præget marinaen de seneste 30 år. Det går for stærkt med forskellige enkeltprojekter og vi mangler en langsigtet plan for udviklingen, siger han til DAGBLADET Køge og retter også en kritik mod sammensætningen af det nuværende Brugerråd på lystbådehavnen:

- Jeg synes personligt, at sammensætningen i Brugerrådet efterhånden er forkert og at for eksempel bådejerne har for lidt at sige. Før i tiden var vi med til at bestemme, men nu bestemmer vi ikke en skid.

Arne Fabricius Madsen understreger dog, at han principielt er tilhænger af at diskussionen om udviklingen af Køge Marina går gennem Brugerrådet:

- Jeg har hele tiden sagt, at diskussionen skal tages i Brugerrådet og at jeg regner med at rådet repræsenterer os her på havnen.

Han har siden 1990 været en del af bestyrelsen i Køge Sejlklub, men understreger at han her udtaler sig som privatperson, og at han vil lade den fremtidige bestyrelse om at tegne klubbens profil. Køge Sejlklub har omkring 220 medlemmer, fordelt på forskellige afdelinger i klubben.

