Se billedserie Jørgen Mønster, der står i liften til højre, er ham, der møder ind før de andre og spritter af.

Forholdsreglerne i coronatiden er også rykket ind i på byggepladsen

Køge - 06. februar 2021 kl. 10:26 Af Martin Rasmussen

Sprit er blevet en central del af hverdagen på mange arbejdspladser gennem det seneste år, og sådan er det også på byggepladsen på Vemmedrupskolen, hvor omkring 15 håndværkere er i gang med en omfattende renovering af skolebygningerne.

Her har håndværkerne selv været med til at indrette arbejdet, så det kan fortsætte uhindret på trods af alle coronaudfordringerne. Udover en skarp fokus på afspritning, så er der for eksempel også aftalt forskudte mødetider og mere afstand end normalt i løbet af arbejdsdagen.

- Håndværkerne møder ind forskudt af hinanden. Den første, der møder ind om morgenen, er Jørgen Mønster. Han møder klokken 6.00, hvor han spritter alle håndtag i skurvognene af. Næste hold kommer klokken 6.15 og klæder om, og 6.30 kommer sidste hold. Håndværkerne holder også pause forskudt af hinanden og er aldrig mere end fem mand ad gangen i skurvognen. Hver gang et hold forlader skurvognen, sørger de for at spritte alting af - borde, håndtag, vandhaner mv. - og så luftes der ud minimum 15 minutter, inden næste hold møder ind, fortæller Anette Kaae-Bødker fra ETK Ejendomme, Køge Kommune.

På selve byggepladsen sørger håndværkerne også for at holde god afstand dagen igennem, og de arbejder så vidt muligt alene. Medarbejderne sørger for, at de ikke blander sig med hinanden. De prøver at arbejde to og to, og så sørger de for, at man kun er sammen inde i arbejdsområderne med dem, man spiser frokost med.

Elindco A/S, der udfører opgaven for Køge Kommune, har måtte lejet dobbelt så mange lifte som normalt af hensyn til coronasmitterisiko, da der nu kun kan være én mand i hver lift.

Resultatet af anstrengelserne er - udover et trygt arbejdsmiljø - at tidsplanen for renoveringen fortsat ser ud til at holde. Ifølge planen skal lærere og elever kunne rykke ind på skolen efter efterårsferien.

- Tidsplanen holder, og vi har et virkelig godt samarbejde om opgaven, fortæller Anette Kaae-Bødker.

Siden fundet af skimmelsvamp på Vemmedrupskolen tilbage i efteråret 2017 har eleverne gået i skole i opsatte pavilloner, mens man lige nu naturligvis er hjemsendt.