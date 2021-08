Forhøjet støjniveau? Søger om dispensation til at overskride grænsen

Der har tidligere været megen debat om støjniveauet fra byggepladserne på Søndre Havn, og nu søger en entreprenørvirksomhed igen om dispensation fra de gældende støjkrav, når der skal bygges på den tidligere Kemetylgrund. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Køge - 09. august 2021 kl. 14:01 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen

Knap 2.500 pæle skal nedrammes på den tidligere Kemetylgrund på Søndre Havn i Køge, hvor endnu et stort boligområde i årene frem vil tage form.

Inden lejlighederne står klar, bliver der imidlertid behov for at dispensere for støjkravene for i alt ti lejligheder i en nabobygning, fremgår det af en sag på Klima- og Planudvalgets dagsorden til mødet på torsdag.

Her skal udvalget tage stilling til, om man vil dispensere fra forskriftens støjkrav, hvilket ifølge entreprenøren bliver nødvendigt for at minimere varigheden af arbejdet.

I ansøgningen fra entreprenøren til Køge Kommune lyder det blandt andet:

»De støjbelastede facader - her vil beboere til hver en tid kunne lukke vinduerne og opnå en dæmpning af støjen, således at vi ikke overskrider krav om støj indvendigt i lejligheder, da dæmpning gennem facade er på næsten 30 dB. (...) Der er tale om overskridelser på i alt 134 pæle, som befinder sig indenfor byggefeltet. Det udgør samlet set under fem procent af det samlede antal pæle, og hvis vi opnår dispensation, har vi en forventning om at slå 50 pæle om dagen, hvorfor der er tale om i alt 3 dages arbejde, hvor beboere i givet fald vil opleve gener fra kB-vægtede vibrationer.«

Teknik- og Miljøforvaltningens indstilling til udvalget er, at man tillader dispensationen. Forvaltningen begrunder blandt andet indstillingen med, at der fra flere fremmødte naboers side var ønske om, at arbejdet overstås hurtigst muligt, da der i juni var nabomøde.

»Det stemmer godt overens med forvaltningens erfaringer fra tidligere byggefelter i området. De bankelyde og vibrationer, der opstår i forbindelse med rammearbejdet, giver anledning til gener hos omkringboende, uanset om støjgrænsen er overholdt eller ej. Det er varigheden af den samlede periode, der har størst betydning for naboerne,« skriver forvaltningen i udvalgsdagsordenen.

Syv dB's overskridelse Vælger udvalget at efterkomme ansøgningen fra entreprenøren om at lempe støjkravet, betyder det, at entreprenøren kan betjene to rammemaskiner samtidig i hverdagene mellem 08.00 og 16.00, og at nedramningen af betonpælene dermed kan gøres færdig på mellem 2,5 og tre måneder, oplyses det.

Bliver det modsatte tilfældet, er forventningen derimod, at der skal rammes pæle ned i cirka seks måneder.

Dispensationen fra støjkravene gælder for ti lejligheder i fjerde-, femte- og sjettesals højde i nabobygningen »Skibet.« Lejlighederne i 1-3. sals højde vil derimod blive skærmet af en midlertidig støjvæg, hvorfor støjniveauet ikke ventes overskredet her.

Entreprenørens støjrådgiver har desuden foretaget en række beregninger, der viser, at den samlede overskridelse af det tilladte støjniveau vil være på syv dB for de pågældende ti lejligheder, og at »de generende vibrationer (ikke de bygningsskadelige) forventes at begrænse sig til dem, der udføres indenfor de første fem meter af byggegruben, fordi nabobygningen (Skibet) er forsynet med kælder og er velfunderet,« lyder det i mødedagsordenen.

Den planlagte støjvæg rundt om at byggefeltet bliver 7,8 meter høj.