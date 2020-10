Byrådet i Køge har lukket op for pengekassen og sat 250.000 kroner af til trængte foreninger. Men foreningerne må vente lidt endnu på hjælpen. Foto: Torben Thorsø

Foreningspulje må vente lidt

Køge - 02. oktober 2020

Byrådet i Køge har netop besluttet at sende 250.000 kroner videre til trængte foreninger, men de må vente lidt endnu med at få penge i kassen. Det fortæller Anders Ladegaard Bork (DF), formand for Kultur- og Idrætsudvalget:

- Vi er nødt til at finde den helt rigtige måde at gøre det her på, så beslutningen må bage lidt endnu, så vi ikke får smurt for tyndt et lag ud på brødet.

Han forklarer, at lige nu venter udvalget også på, at Køge Festuge får uddelt de penge som byrådet satte af til foreninger, der plejer at hjælpe til under festlighederne.

Det er nemlig ikke muligt at få begge steder fra, pointerede byrådet i forbindelse med beslutningen om at afsætte 225.000 kroner som festugen kunne dele ud og de 250.000 kroner, som Kultur- og Idrætsudvalget nu råder over.

Udvalgsformanden fortæller, at lige nu er udvalget i tæt kontakt med forvaltningen på Køge Kommune i spørgsmålet om, hvordan pengene skal fordeles til klubber, der er trængte af corona.

- Jeg glæder mig rigtig meget over, at vi får den her mulighed, men vi er også enige om, at vi skal have de rigtige retningslinjer for at kunne gøre det, siger han og forklarer, at derfor har udvalget også enige om at skyde den beslutning til mødet i november.

- Det drejer sig om at finde den mest hensigtsmæssige måde at gøre det her på, så vi skal have en god snak om, hvilken model vil være den bedste, tilføjer han.

Dermed går der altså sandsynligvis mindst en måneds tid, før foreningerne i Køge Kommune kan begynde at se frem til hjælpen.