Foreningerne stod på hoved for visionen

Køge - 19. august 2021

Kraftfulde, gymnastiske øvelser, højtflyvende volleyballbolde og spændte buer var en del af programmet, da repræsentanter fra det etablerede idrætsliv i Danmark og lokale politikere gik en tur gennem området ved Køge Stadion.

Her bød flere foreninger på smagsprøver i forhold til netop deres idrætsgren og hvad der gør det spændende at være med i en idrætsforeing.

Det var i forbindelse med underskriovelsen af den visionsaftale, der skal få endnu flere til at melde sig ind i fællesskabet.

Med i fællesskabet Der er nemlig meget at komme efter, lød det da deltagerne på turen lagde vejen forbi blandt andet Køge Kricket Klub, hvor formanden Lisbeth Søndergaard fortalte om klubbens indstilling til foreningslivet:

- Her skal være plads til alle og fællesskab ligger i vores DNA, sagde hun blandt andet i en lille tale, hvor hun fortalte, hvordan foreningslivet også lærer unge - og ældre - om at respektere hinanden.

- Her vægter vi mangfoldigheden og forskelligheden, sagde hun med en bemærkning om, at krubben rummer medlemmer fra omkring 5 år til 80 år.

- Så på den måde gør vi vores for at medlemmerne kan »bevæge sig for livet« og vi glæder os til at hjælpe partnerne bag den her aftale med at komme i mål med visionerne.

Bevæge sig sammen I første omgang ankom den lille delegation herefter til området, hvor Køge Bueskyttelaug holder til.

Her holdt blandt andre borgmester Marie Stærke (S) en tale, hvor hun gav udtruk for, at hun er stolt over at underskrive visionsaftalen:

- Vi er glade for at være med i fællesskabet omkring visionsaftalen og jeg håber, at vi kan være med til, at flere finder lysten og inspirationen til at bevæge sig mere, sagde hun og fortalte, hvordan fællesskabet i en forenig kan være med til at man ikke bare bliver siddende derhjemme i sofaen, men kommer ud for at være sammen om idrætten - selv på en regnvejrsdag.

I den forbindelse lagde hun også vægt på, at uden de mange frivillige i foreningslivet, »der har lyst til at løfte opgaven uden at få løn for det«, så er det svært at have et foreningsliv.

Flere på kornet Repræsentanterne fra henholdsvis DGI og DIF roste Køge Kommunens foreløbige arbejde med at gøre visionsaftalen lokal og inkluderende.

- Ambitionen er jo nemlig, at vi skal aktivere dem, der i dag ikke er en aktiv del af fællesskabet; dem der har brug for en opringning eller et kærligt puf for at komme af sted, lød det blandt andet fra Charlotte Bach Thomassen, der er formand i DGI

Derefter var det tid til at underskrive selve aftalen og besegle det hele med et pletskud.

Bueskytterne havde nemlig stillet op, så både politikere og idrætsrepræsentanter kunne spænde buen og sende en pil afsted for en god aftale.