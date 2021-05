Se billedserie Med tiden vil tangplanter gro fast på de nedsatte sten til gavn for fisk og andre organismer. Foto: Morten K. Hansen Foto: Picasa

Forening vil genoprette stenrev og få nyt maritimt liv i Køge

Køge - 16. maj 2021 kl. 05:39 Af Mathias Klitgaard Selliah Kontakt redaktionen

Lystfiskeren Allan Scheller står og skuer ud over den inderste del af Køge havn. Han løfter armen og peger forskellige steder i vandet, som kunne være ideelle til et af hans projekter.

- Her inde i havnen vil man kunne sænke metalbure ned med østersskaller i. Buret vil fungere som en slags fiskebørnehave for fiskeyngel, der vil være beskyttet fra de større fisk, som vil blive lokket til og efterfølgende vil blive i området. Et projekt som vil skabe et større og bedre fiskemiljø her i Køge havn, fortæller Allan Scheller.

Han er formand for foreningen Køge Bugt Stenrev, der arbejder for etablering og vedligeholdelse af stenrev i Køge Bugt.

Planer ved Køge

Indtil videre er der tre konkrete projekter på tegnebrættet længere op ad Køge Bugt, og nu vil Allan Scheller og resten af foreningen også gerne i gang langs kysten i Køge Kommune.

Derfor havde foreningen tirsdag arrangeret et informationsmøde i Køge, hvor politikere og andre interesserede kunne blive klogere på Køge Bugt Stenrev, og hvilke projekter foreningen søger opbakning til.

-Vi fik gode snakke med Danmarks Naturfredningsforening i Køge og nogle byrådsmedlemmer. De var meget positive og vil gerne fremadrettet arbejde for, at vi kan få etableret projekter her ved Køge, siger han og fortsætter:

- Næste step er, at der kommer konkret opbakning fra Køge Kommune og måske også erhvervslivet. Det er nemlig en god kombination, når man skal have aktiveret nogle af de store fonde, siger han og tilføjer, at der selvfølgelig også skal være mere dialog med kommunens borgere.

Genopretning

Udover det mindre projekt med bure i Køge Havn håber Allan Scheller, at der også vil være opbakning til en genopretning af større stenrev i kommunen. Eksempelvis ved Ølsemagle, hvor foreningen har fået dialog i gang.

- Der er brug for vores projekt, fordi man i en periode på ca.100 år frem til år 2000 »fiskede« store sten i havet op, da man eksempelvis skulle bygge havnemoler. Der hvor stenrevene dengang lå, boede fisk og tangplanter. Nu er havbunden flere steder bar uden det store fiske- og planteliv, siger han.

Hjælp fra eksperter

Foreningen store mål er at komme de store »undervandsørkner« til livs. Ved de større projekter skal det konkret ske ved at nedføre store sten, der skal være en erstatning for nogle af de tusinder kubikmeter sten, som er blevet fjernet fra Køge Bugt.

- Det er lidt ligesom de føromtalte stålbure bare i meget større plan, siger Allan Scheller.

Efter nedsætningen af de nye sten, som ifølge formanden eksempelvis kan være placeret i en 500 meter lang formation, er det foreningens forventningen, at biodiversiteten i området vil blive påvirket positivt.

-Der er rigtig mange tangplanter, som kun kan leve, når de har et fast underlag at hæfte sig på. I og med, at der nu er mange steder, hvor der kun er sand, er der ikke meget areal, hvor planterne kan gro. De her nye stenrev vil kunne genoprette noget af det tabte plante- og fiskeliv til gavn for hele biodiversiteten, siger han.

Ifølge Allan Scheller trækker foreningen, der blandt andre består af fritidsdykkere og et byrådsmedlem fra Greve, på forskning fra DTU Aqua og erfaring med genetablering af stenrev ved Als og Læsø. Desuden får foreningen hjælp og rådgivning af eksperter og frivillige biologer.

Udfordringer

Det er dog ikke uden udfordringer, at foreningen i snart et års tid har kæmpet for et bedre havmiljø.

Endnu er der ikke nedsat én eneste sten i de tre konkrete projekter nord for Køge, som Køge Bugt Stenrev hidtil har arbejdet på. Ifølge Allan Scheller skyldes det, at foreningen, der blev stiftet i juni 2020, først og fremmest skulle i omdrejninger, og at oprettelsen af nye stenrev ikke kommer i gang over natten.

-For det første skal vi i dialog med borgere. Det kunne eksempelvis være den lokale kajakklub, der har nogle indvendinger. Desuden er det lidt af et puslespil med, at fondene typisk gerne vil have en tilladelse til projektet på plads fra myndighederne, mens Kystdirektoratet gerne vil have finansieringen i hus inden, at de for alvor kaster sig ind i det ift. en godkendelse, siger Allan Scheller.

Han er dog fortrøstningsfuld for både projekterne nordpå og i Køge, hvor der med førstnævnte, som er længst fremme, er god dialog med fonde, afslutter lystfiskeren.

Ifølge foreningen koster det omtalte projekt med metalbure i Køge havn omkring 200 tusind kr., mens de store stenrev koster ca. 2,5 til 3 mio. kr.