Forælder får bøde: Barn køres ind på skolens område

BJÆVERSKOV: Tirsdag morgen, da forældre i politikredsen kørte børnene til skole, stod politiets beredskab klar til at sikre sig, at der var helt styr på reglerne.

På Skovboskolen i Bjæverskov fik en forælder en påtale for at have kørt bilen ind på et område på skolen, hvor indkørsel ikke er tilladt i skolens åbningstid af hensyn til de mange cyklende børn.