- Måske man i fremtiden også kan spare på lederseminar ved at gøre det på en anden måde, for eksempel uden overnatning, foreslår Camilla Skovgaard. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Forælder: Prioriter børnene højere og brug færre penge på forvaltningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forælder: Prioriter børnene højere og brug færre penge på forvaltningen

Køge - 26. november 2020 kl. 19:05 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Nye stole, gardiner, skydedøre, bålhytter, nyt legetøj, overdækning af legepladsen og motorer på de tunge cykler. Camilla Skovgaard oplever, at de lokale daginstitutioner i Søndre Hastrup har fået og kan se frem til en række opgraderinger. Opgraderinger, der er blevet råd til, efter at børnerområdet i Køge Kommune har fået flere millioner kroner tilovers.

Camilla Skovgaard er medlem af kontaktudvalget i sønnens daginstitution og en del af områdebestyrelsen for dagtilbud i Søndre Hastrup. Camilla Skovgaard udtaler sig dog »blot« som forælder, når hun påpeger, at de ekstra penge til kommunens daginstitutioner ikke bliver brugt på luksusgoder. Tværtimod oplever hun som forælder, at der er tale om tiltrængte ting og ændringer, som der længe har været brug for ude i dagtilbuddene.

- Det gør hverdagen bedre for vores børn og pædagoger. De nye ting har manglet og giver bedre mulighed for, at børnene kan udfolde sig både ude og inde og facilitere leg og læring fra pædagogernes side, forklarer Camilla Skovgaard.

Hvilken konkret betydning får det for børnene, når nu der er råd til motorer til de tunge cykler og overdækning af legepladsen?

- Det er med til at kunne udvikle vores børn mere, når de for eksempel kan komme på lidt længere ture i lokalområdet og være mere ud i den friske luft. Overdækning af legepladserne i børnehaver og vuggestuer giver bedre mulighed for, at de kan spise udenfor, hvilket de ikke har kunnet før, hvis det regnede, fortæller Camilla Skovgaard og uddyber:

- Derudover må det give bedre mulighed for at håndtere coronasituationen i forhold til at dele børnene op og være mere ude.

Spar på overnatning Som Børne- og Uddannelsesforvaltningen har oplyst, er der blandt andet kommet penge tilovers, fordi børneområdet har sparet 700.000 kroner på, at lederseminar, kurser og efteruddannelse er blevet droppet på grund af corona.

Camilla Skovgaard mener dog, at kommunen - corona eller ej - burde prioritere børnene og deres rammer højere og i stedet bruge færre penge på eksempelvis lederseminar.

- Måske man i fremtiden også kan spare på lederseminar ved at gøre det på en anden måde, for eksempel uden overnatning. Vi skal selvfølgelig ikke bremse udviklingen af ledelse på dagtilbudsområdet, men måske man alligevel fremadrettet kan tænke mere kreativt, så vi altid er sikre på, at legetøj og faciliteter er i orden ude hos vores børn og pædagoger. Derefter kan man så kigge på, hvad der er at rutte med til lederseminar.

Hun peger på, at alt er relativt, men 700.000 kroner er mange penge, når man tænker på, at dagtilbudsområdet har skulle spare i mange år, lyder det fra den lokale forælder.

- Der er mange ting, man kan få for de penge ude ved børnene. Når man for eksempel kan se, at legepladser trænger til at blive vedligeholdt, så burde man bruge færre penge på forvaltning, fastslår Camilla Skovgaard.

Udvalgsformand: Fagligheden er vigtigst Spørger man Børneudvalgets formand, om der skal bruges færre penge på forvaltning og flere penge på nødvendige opgraderinger hos de trængte daginstitutioner, er svaret, at det »umiddelbart ikke er den vej, vi skal gå.«

- Jeg kan godt forstå, at hun (Camilla Skovgaard, red.) tænker sådan, men for mig er det ikke enten eller. Vi ønsker alle sammen at kunne prioritere alt på en gang, men så skøn er verden desværre ikke. Den faglighed, pædagogerne har sammen med børnene, er trods alt det allervigtigste, for hvis børnene ikke får den læring og udvikling, som veludannede pædagoger kan give dem, er alt andet nærmest omsonst, mener Pernille Sylvest (S).

Hun håber, at børneområdet igen kan få kurser og lederseminar tilbage efter sundhedskrisen, men omstændighederne taget i betragtning er det »en fin måde at konvertere pengene på«, understreger hun.

- Når vi kigger på historien, så skar det forrige byråd gevaldigt meget ned på anlægsbudgettet og lavede kun det allermest nødvendige vedligeholdelsesarbejde. Det har givet et efterslæb, men nu er vi endelig tilbage på et niveau, hvor vi kan begynde at prioritere mere igen.

Når nu legepladser og dagtilbud generelt har trængt til et løft og nødvendige opgraderinger, burde I så ikke se på, om pengene kunne findes andre steder, eksempelvis ved at spare på kurser og lederseminar?

- Det er en mulighed, men jeg vil bare meget nødigt spare på pædagogernes faglighed for at lave et federe uderum. Jeg gør alt, hvad jeg kan, for at de her ting kan gå hånd i hånd. Det har været en øjenåbner for os, hvor vigtige udeområderne er, og dem håber jeg bestemt, vi bliver ved med at prioritere fremadrettet, ligesom lederseminar og andre kursusaktiviteter for det uddannede personale i institutionerne også har en høj prioritet, understreger Sylvest.