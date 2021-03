Forårsfornemmelser i Køges butikker

Butiksindehaver Søren Marsner, House of Pioneer: Det er gået rigtig godt. Over al forventning. Det har været en kanon start, men det har ikke været for vildt. Folk har været søde og rare. Vi kan tydeligt mærke et opsparet behovet for jeans og tøj i det hele taget - vores omsætning for marts måned ligger allerede højere end omsætningen i marts 2019. Foto: Kenn Thomsen

Foto: Kenn Thomsen