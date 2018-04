Artiklen: For højt radonniveau i seks daginstitutioner

I Køge Kommunes 31 daginstitutioner blev der vinteren over målt for den radioaktive gasart radon, som siver igennem utætheder i bygningernes fundament. I yderste konsekvens kan gassen være kraftfremkaldende skriver dr.dk

Nogle af Danmarks radontunge områder ligger i Køge Kommune og her har målingerne afsløret, af der er for høje radonniveauer i seks af kommunens 31 daginstitutioner, fortæller Erik Swiatek (S), der formand for kommunens teknik- og ejendomsudvalg til DR.

Nu kigges der på, hvad der kan gøres i de pågældende daginstitutioner. Næste skridt er nu at få gennemført målingerne i kommunens skoler.



