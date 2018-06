For friheden, fælleskabet og individet

- I et fællesskab regner man som bekendt med hinanden. Man har tillid til, at hver især gør sit for fællesskabet, så fællesskabet fungerer. Nogen henter skrald, andre passer børn, andre sørger for at banken fungerer, eller regnskaberne bliver overholdt, pakkerne bliver leveret, at opgaverne bliver løst. Sådan hænger et fællesskab sammen. Sådan fungerer Danmark. Vi har en række frihedsrettigheder og med dem følger også pligter til at hjulene kører rundt. Pligter, der gør, at vi kan regne med hinanden. At vi kan regne med, at opgaverne bliver løst, lød det fra Marie Stærke.

- Det giver jo god mening, at vi er fælles om at etablere cykelstier, at vi driver skoler, børnehaver og plejehjem, som dog både kan være kommunale og private. At vi er fælles om at bygge idrætshaller og giver tilskud til de foreninger, der er så professionelle, at de selv kan klare byggeri, hvis vi blot støtter op. Det giver også mening, at vi hjælper dem, som ikke kan selv, og som i en periode af deres liv måske har brug for vores fælles hjælp. Men skal vi også bruge vores fælles penge på at rydde op efter andres fester i parken? Og skal vi bruge penge på at få opstillet en stor, flot statue i Køge by, bygge en omfartsvej i Borup, teste Alberts ordforråd i børnehaven, etablere kystsikring til gavn for dem langs kysten, vaske Odas tøj på plejehjemmet? Det kan sagtens være, at vi skal det hele. Men jeg tror, at det er utrolig vigtigt, at der er flere, der blander sig i debatten, så vi får brugt de fælles penge bedst muligt, sagde Mette Jorsø.