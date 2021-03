Se billedserie 55-årige Flemming Bott fra Køge har besluttet sig for at krydse Sjælland til fods på tre dage for at samle penge ind til Børnecancerfonden. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

For et godt formål: Flemming traver tværs over Sjælland på tre dage

Køge - 29. marts 2021 kl. 13:20 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

Det er mandag morgen, og klokken 8.45. Et par store lastbiler drøner højlydt forbi med retning mod Køge Havn. Flemming Bott har iført sig sine vandresko, en varm, grøn jakke og en stor rygsæk med et gult betræk.

På rygsækken sidder et stykke papir, der kort opridser den 55-årige køgensers formål: »Indsamling til Børnecancerfonden«. Her er også en såkaldt QR-kode, som via en mobiltelefon sender en videre til indsamlingen på fondens hjemmeside - samt navnet på den tur, Flemming skal ud på: »Flamingoen«.

- Nogle af børnene i familien kalder mig Flamingoen, og så er jeg inspireret af Stig Tøfting, som jo har gået »Stig-minoen«, forklarer han.

Den tidligere fodboldspiller tog for nylig turen til fods fra sit hjem i Viby ved Aarhus til grænsen sydpå, efter han havde tabt et væddemål til USA-analytiker Mirco Reimer-Elster. En tur, der skulle samle penge ind til Børnecancerfonden og KidsAid.

- Det er ikke til at forstå Tilbage i Køge krydser Flemming fingre for, at de grå skyer over ham fortsat holder tørt, for de næste tre dage er målet at komme tværs over Sjælland til fods.

Det bliver til knap 70 kilometer.

Turen kommer ikke blot efter inspiration fra Stig Tøfting. Den udspringer mest af alt fra hans kones fætters datter.

Flemmings gåtur udspringer blandt andet af et væddemål med hans svoger om, hvorvidt Flemming kunne nå tværs over Sjælland på blot tre dage. Derudover er baggrunden også Flemmings kones fætters datter Vega, der som fireårig er uhelbredelig syg af kræft. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Hun hedder Vega, og som blandt andet BT den seneste tid har beskrevet, er den fireårige pige syg med uhelbredelig kræft i maven. Flemming var selv med til Veras treårs fødselsdag, og kort efter fandt man en svulst i hendes mave, hvorefter hun blev diagnosticeret med rhabdomyosarkom. En meget aggressiv og sjælden kræfttype, som kun rammer få børn om året.

Desværre har behandlingen ikke vist sig at være effektiv nok, og Vera er i en alder af fire år erklæret terminal patient.

- Det er ikke til at forstå, siger Flemming, der også peger på, at familien har været helt isoleret på grund af smittefaren fra covid-19.

- Jeg har ikke set hende siden fødselsdagen, og måske ser jeg hende aldrig igen. Det er forfærdeligt at tænke på, siger Flemming.

Hans oprindelige tanke var at samle ind til indsamlingen for Vega og hendes familie, så de kan bruge hendes sidste tid på at lave, lige det de har lyst til, men de seneste dage har indsamlingen rundet næsten en halv million kroner. Penge, som familien formentlig ikke kan nå at bruge.

Derfor er indsamlingen mere eller mindre stoppet, og Flemming har i stedet valgt at samle ind til Børnecancerfonden og sætte fokus på deres arbejde.

- Der er jo masser af andre, som også samler ind til Børnecancerfonden, men jeg synes bare ikke, man kan skabe nok opmærksomhed. Det er for vigtig en sag, mener køgenseren.

Mindst 25 kilometer i dag Flemming Bott har også selv haft kræft og har været igennem utallige stråle- og kemobehandlingerne, og det var en hård tid, fortæller han.

- Det er ikke noget, jeg vil ønske for selv min værste fjende, understreger han.

Tiden som syg er hård, og på den måde vil Flemming drage en parallel til den knap 70 kilometer lange gåtur tværs over Sjælland, der efter planen slutter onsdag eftermiddag ved Næsby Strand.

- Det handler om at komme ud blandt mennesker. Når man går sådan en lang tur, kommer man helt ned i tempo, og man får tid til at møde folk, se dem i øjnene og komme helt ned i tempo, påpeger køgenseren.

Det er første gang, Flemming går så lange ture på få dage. Han har aldrig prøvet noget lignende, og derfor er han spændt på at se, hvor langt han kommer, før det for alvor bliver hårdt. Han er ligeledes spændt på, hvordan kroppen vil føles, når han står op i morgen tirsdag.

Efter planen skal han i dag og tirsdag gå minimum 25 kilometer, så den tredje og sidste dag bliver lidt kortere. I rygsækken har han lidt skiftetøj og vand, og når han har nået dagens mål, ringer han efter sin kone, som henter ham i bil og køre ham hjem, så han trods alt overnatter derhjemme.

Næste morgen kører hun ham ud igen til det samme sted, hvor han blev hentet dagen før.

En vigtig sag Flemming regner med, at han kommer forbi Ringsted i dag, og drivkraften bliver at vide, at han gør en forskel, og at turen har et formål. For udover opmærksomheden og indsamlingen, håber Flemming, at han kan inspirere andre til at gøre noget lignende og samle ind til Børnecancerfonden. Ligesom Stig Tøfting inspirerede ham.

I skrivende stund har han samlet 1.040 kroner ind via sin indsamling. Den kan findes gennem Flemming Botts egen facebookprofil eller ved at bruge dette link: Indsamling