For »Grøn« er formidlingen essentiel: - Det handler om ord

Køge - 24. august 2021 kl. 18:02 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen

- Leder du efter Grøn?, spørger en af Vemmedrupskolens ansatte mig ved indgangen til kontorbygningen.

Jeg tøver og undrer mig et øjeblik.

- Nå ja, det er rigtigt. Jeg skal tale med Erling.

Den 78-årige lærer - som i år kan fejre 50-års jubilæum som ansat i Køge Kommune - hedder Erling Grøn-Jensen, men på skolen og blandt eleverne er det bare »Grøn«. Et navn, som den lokale lærer har haft, helt tilbage fra dengang han hed »hr. Grøn«

Vi har sat os i et lille mødelokale i en af skolens pavilloner. Grøn er klassisk klædt på med en lyseblå skjorte, sort vest og sorte briller. Hans øjne er rare og lidt insisterende; Han er klar til at fortælle og formidle. Han har allerede fundet et gammelt sort/hvidt klassefoto frem fra årgangen 78/79 på Skovboskolen, hvor små billeder af eleverne er flankeret af Grøn og den daværende skoleleder.

Det handler om ord Opvæksten fandt sted i Nordsjælland, hvor familien boede på en landejendom nær Danmarks største sø Arresø, og Grøn fik sin egen læring og dannelse på privatskolen Marie Mørk i Hillerød. Da han var fyldt 18 år, tog han på Haslev Højskole. Hvorfor? Fordi det havde forældrene og søskende jo også gjort.

- Det lå i generne, at vi skulle følge højskolevejen, og det var også her, at min interesse for lærervejen begyndte, fortæller Grøn.

Det var blandt andet en »knaldgod« historielærer, som inspirerede ham og skabte interessen for formidling.

- Det handler i bund og grund om ord og at kunne formidle med ord. Man kan sagtens læse noget i en bog, men når man fortæller det, er det noget andet, understreger den erfarne lærer.

I 1968 blev Grøn færdiguddannet fra Haslev Seminarium, men første skulle værnepligten tjenes, og det blev til tre år i Den Kongelige Livgarde. Her blev han uddannet officer, og indtil han blev 60 år, var han officer af reserven.

Grøns første job i kommunen kom i stand gennem nogle venner i Borup, fortæller han. De fortalte ham om et job på Skovboskolen, og så var det ellers at tage til samtale med den dengang såkaldte skolekomissionsformand. Grøn blev godkendt, og så kunne den daværende skoleleder Hans Eggertsen ansætte ham i 1971. Her blev Grøn helt ind til 2007, hvorefter han først var nogle år på den nu lukkede Gørslev Skole, inden han fandt vej til Vemmedrupskolen.

Et tættere bånd Selv peger Grøn på et positivt livssyn og sloganet »hvor der er vilje, er der vej«, når snakken går på de mange år som lærer. For ham handler det om at skabe nysgerrighed hos de unge, så de kan uddanne sig.

- Vi skal have en debat om tingene, om årsag og virkning, og for mig som lærer handler det om at give eleverne noget baggrundsviden, skabe oplysning og interesse og skubbe på, så de også selv kan tilegne sig viden.

Da Grøn, der underviser i historie, geografi og matematik, nævner en kommende tur for sine elever til Sønderjylland, kan han ikke lade være med lige at fortælle DAGBLADETs udsendte lidt om historien fra 1864, og hvorfor Danmark tabte. Formidlingen stopper han ikke med, selvom han ikke står foran eleverne i klasseværelset.

Udover de mange år som lærer, har Grøn også brugt meget tid i lokalsamfundet. Blandt andet var han med til at starte Skovbo Y's Men's Club op, ligesom han har været gymnastikinstruktør i idrætsforeningen IF Frem Bjæverskov. Tiden i sidstnævnte og i sportshallen har betydet, at den lokale lærer har kunne følge elever fritiden og skabe et tættere bånd til dem.

- Jeg har kunnet stå og snakke med forældrene, der fortæller om, hvordan deres børn har det, og det giver bare et andet forhold til de unge, forklarer Grøn.

Det tættere bånd har også vist sig de senere år, hvor Grøn flere gange er blevet inviteret med til huepåsætning, når hans tidligere elever bliver færdige med eksempelvis gymnasieuddannelsen i Køge eller Solrød. Læreren kan ikke lade være med at smile, når det han fortæller om det.

- Det er en cadeau, at de siger, »Grøn, du skal sgu med«. Det er en anerkendelse, tænker jeg, måske også af den måde, jeg formidler viden på.

Kan ikke sidde stille Efter de mange år som lærer har Grøn nu tænkt sig at gå på pension, og derfor lægger han kridtet på hylden næste sommer.

- Det har jeg lovet min børn, børnebørn og oldebørn, griner han.

Men aktivitetsniveauet bliver dog ikke mindre, forventer Grøn.

- Jeg finder nok bare nogle andre ting at beskæftige mig med. Jeg kan i hvert fald ikke side stille.

Aktiv var han også under coronatiden, i perioden hvor Vemmedrupskolen var lukket ned. »En meget speciel tid«, husker Grøn, der besluttede sig for at køre rundt og besøge eleverne hver 14. dag for at udlevere materialer og tage en snak med dem.

Fredag fejres Erling Grøn-Jensen med en reception, og her forventer den erfarne lærer at møde flere af sine mange tidligere elever.

- Nogle af dem har jeg holdt kontakten med i mange år, og undervejs har jeg også undervist deres børn. Det glæder jeg mig til, fortæller Grøn, inden han finder et nyt foto frem og fortæller om dengang, han iførte sig sin uniform fra den Kongelige Livgarde i forbindelse med et klassebillede.

Historierne er der mange af.